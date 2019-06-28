Uzayda altın avı
‘Psyche 16’ isimli asteroitte çok değerli madenler olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili çalışmalarına başlayan NASA elde edilebilecek sonucun çok şaşırtıcı olabileceğini söylüyor...
‘Psyche 16’ isimli asteroit, Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunuyor. Asteroitteki madenlerin değerinin katrilyonlarca dolar olduğu hesaplanıyor.
Öyle ki göktaşındaki altın miktarının, nüfusu 7.7 milyar olan dünyadaki herkesi milyarder yapmaya yeteceği düşünülüyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), maden cenneti olduğu ortaya çıkan asteroitten altın çıkarmayı hedefliyor.
NASA’nın 2022’de göndereceği uzay aracının 2026’da asteroide ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, asteroitteki servet değerindeki altınların getirilmesinin dünyadaki hammadde piyasasına trilyonlarca dolarlık zarar verebileceğini söylüyor.