Uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamamlandı

UUİ’de çekimleri devam eden Vızov (Sınanma) isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, “Takvim içinde kalıyoruz. Yani her şey planladığımız gibi ilerliyor. İki sahne çektik” ifadesini kullandı.

Daha önce UUİ’de, Vızov filminin çekimlerinin başladığı bildirilmişti.

Aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov, 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile UUİ’ye gelmişti. Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.

Film, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesini anlatacak.