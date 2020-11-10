Uzayda müze geleneği
Ankara Üniversitesi’nde insanın sonsuzluk ve ölümsüzlük çabasının müzelere nasıl yansıdığını fütürist müze mimarisi ve çağdaş müzecilik işlevleri üzerinden irdeleyen ‘Müzelerin Geleceği’ konulu sergi açıldı.
10 Kasım 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Çevrim içi açılan sergi, ‘Müzenin gelecek ve sonsuzluk arayışındaki yeni rolü ne olacak?’, ‘Geleneğin geleceği hangi müzede vücut bulacak?’ gibi sorulara yanıt arıyor. Sergiye üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşılabilir.
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