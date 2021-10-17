Uzaydaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek
Uzayda çekilen ilk film olma özelliği taşıyan Vızov'un (Sınanma) çekim ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının UUİ’den planlanandan önce ayrılacağı bildirildi.
17 Ekim 2021, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) film ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının planlanandan 1 dakika önce hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Güncellenmiş verilere göre, UUİ’den ayrılma Moskova saatiyle 04:14'te, geminin sevk sisteminin etkinleştirilmesi 06:41:46'da ve inişin 07:35:42’de Jezkazgan şehrinin 148 kilometre güneydoğusunda gerçekleşmesi bekleniyor" denildi
Daha önce iniş, saat 07:36:35’te Jezkazgan’a 2 kilometre daha yakın mesafede olacak şekilde planlanmıştı.
Yuri Gagarin adını alan Soyuz MS-18’in, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim’de UUİ’ye ulaştırdığı aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov’u 17 Ekim’de Dünya’ya ulaştırması bekleniyor.