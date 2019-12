Uzaylı E.T. 37 yıl sonra geri döndü

Uzaylı E.T. 37 yıl sonra geri döndü ABD’li yönetmen Steven Spielberg’ün (71) 1982 yapımı filmi ‘E.T.’, tarihin en sevilen uzaylı filmi olmuştu. Film, uzaylı ‘E.T.’ ile 10 yaşındaki Elliott’ın dostluğunu anlatıyordu. Film, ikilinin Ay’ın önünden bisikletle geçtiği sahne ile belleklere kazınmıştı. O tarihten sonra dünyanın en gözde uzaylısı olarak kalplerde taht kurdu. 37 yıl sonra E.T. önceki gün sürpriz bir şekilde bir reklam filmiyle dünyaya döndü. ‘Holiday Reunion’ (Tatil Buluşması) reklamında E.T., yine Elliot’ın evini ziyaret ediyordu. Artık Elliott 48 yaşında bir aile babasıydı. Bu sefer de Elliott’ın çocuklarının kalbini kazanarak aileye giriyordu. Ancak bu kez hiçbir şey E.T.’nin bıraktığı gibi değildi. Elliott’ın çocukları davetsiz uzaylı misafiri önce internetle tanıştırdı. Zaten reklamda kablolu televizyon ve internet ağı şirketi Xfinity tanıtımı için çekilmişti.