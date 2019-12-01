Uzaylı E.T. 37 yıl sonra geri döndü

Film, bahçede uzaylı E.T. ile karşılaşan Elliott’ın (Henry Thomas) onu evine alması ve gezegenine dönebilmesi için yardım etmesini anlatıyordu. Elliott’ın sihirli bisikletiyle gökyüzünde E.T. ile süzüldüğü görüntüler ile E.T.’nin evine yolculuk anları hafızalarda hâlâ taze. Bu tadı koruyan reklam filminde Elliott’ın çocukları da kendisi gibi dost canlısı. Aile tablosu, Elliott’ın ailesi ile E.T.’nin televizyon izlemesiyle sürüyor. Henry Thomas, eski dostu E.T. ile yeniden buluşması için “E.T. hayranlarının kalbinde ve zihnindeki özel yerini koruyor” dedi. Önceki gece internete düşen reklamfilmi sadece bir günde 10milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Dört dakikalığına bile olsa; E.T.’yi yıllar sonra yeniden ekranda görmek bir kuşak arasında büyük heyecan yarattı. Binlerce kişi sosyalmedyadan E.T.’nin ‘babası’ yönetmen Steven Spielberg’e “E.T.’yi çok özlemişiz. Devam filmini istiyoruz”mesajları yağdırdı.

Peki E.T,’yi hâlâ bu kadar özel kılan neydi? Spielberg’ün içindeki çocuğu sinemaya yansıttığı filmi, bilimkurgu dünyasında bir çığır açmıştı. Çünkü o tarihe kadar çekilen tümbilimkurgu yapımlarından farklı olarak film, teknolojik hayal gücü değil duygusal bir hikaye anlatıyordu. İlk kez uzaylı bir karakter düşman değil, dosttu. Bu nedenle biz dünyalıların kalbini fethetmişti.





Ölen oyuncuların bile filmlerde oynayabildiği teknolojiye sahip olduğumuz günümüzde ise E.T.’nin bu kadar heyecan yaratmasındaki neden hâlâ dünyanın sevgiye olan inancının değişmemesiydi. Reklamın fikir babası Jeff Goodby, E.T.’nin yarattığı heyecanı şöyle yorumladı: “E.T. dostluk, aile, vefa gibi duyguları hatırlattığı için hâlâ seviliyor. Teknolojisi üst seviyede alt seviyede kimsenin umrunda değil. Çünkü, teknoloji, ancak insanları sevdikleriyle buluşturduğu ölçüde önemli.”

﻿﻿﻿﻿﻿E.T. dostu Elliott ve ailesi ile bu hatıra fotoğrafını çektirdi

Uzaylıya teknoloji dersi

Dört dakikalık filme 37 yılda değişen ev hayatı düzeni sığdırılmıştı. İşte Elliott ve çocuklarının uzaylı dostlarını tanıştırdığı teknolojik gelişmeler:

İnternet: Uluslararası ağ bağlantısı 1990’larda yaygınlaştı.

iPad: Bilgisayarların dokunmatik birer tablete dönüşmesine öncülük eden teknoloji sadece 9 yıl önce çıktı. İlk iPad 2010’da üretildi.

Akıllı telefon: İlk cep telefonu 1983’te çıkmıştı. Ve sadece telefonlaşma işlevi vardı. Mesajlaşma, kamera, internet, görüntülü konuşma gibi özellikleri yoktu.

Sanal gerçeklik (VR) Gözlüğü: VR gözlükleri ilk kez 2012’de satışa çıkarılmıştı.

Dijital televizyon: Aile, ilk filmdeki gibi hep birlikte film izleme geleneğini koruyor. Ancak film, kanallardan veya DVD’den değil bu kez internet üzerinden izleniyor. Aile siyah beyaz film tercih ederek nostalji yapıyor.

Hologram: E.T.’nin bu reklam filminde dünyaya bir yenilik taşıyor. Bu yenilik hologram teknolojisi oluyor. Veda ederken Elliott’ın oğluna bir hologram küresi hediye ediyor. Böylece “Bu şekilde haberleşebiliriz” mesajı veriyor.

Ailemizin uzaylısı

✔Sinemanın ‘dahi çocuğu’ yönetmen Steven Spielberg’ün 1982’de çektiği filmi, ‘E.T.’ bilim kurguda farklı bir doruk noktası olmuştu.

✔Steven Spielberg, filmi çektiğinde 35 yaşındaydı.

✔E.T. 10 milyon dolar bütçe ile çekildi. Sadece E.T.’nin kuklası için 1.5 milyon dolar harcandı.

✔Film dört Oscar kazandı.

✔E.T.’nin kukla tasarımında fizik dehası Einstein ve yazar Ernest Hemingway’in uzaylı çizimlerinden ilham alındı.

✔E.T. kuklasının içinde 3 kişi oynadı. Bunlardan 2’si cüce, biri de bacakları olmadan doğan 12 yaşındaki bir çocuktu.

✔792.9 milyon dolar hasılat yaptı. Bugünün enflasyonuyla 1.2 milyar dolara denk geliyor.

✔Tarihin en çok kar ettiren dördüncü filmi oldu.

✔Bu kadar sevilmesinin nedeni, filmin 80’ler bilim kurgu dünyasında ilk kez bir uzaylıyla empati kurma duygusunu vermesiydi.

Filmin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Drew Barrymore (44) E.T.’de oynadığında henüz 6 yaşındaydı. Elliott’ın kardeşi ‘Gertie’ rolündeydi. Önce E.T.’den çok korkmuştu ancak sonra onunla dost olmuştu.

Robert MacNaughton (52), Elliott’a zorbalık yapan, E.T. ile tanıştıktan sonra iyi biri olan ağabeyi ‘Michael’ı oyunuyordu. Oyunculuğu 2002’de bıraktı.

Elliott’ın ağabeyinin arkadaşı ‘Greg’ rolündeki K.C. Martel de (52) oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Elliott’ın ağabeyinin arkadaşı ‘Tyler’ rolünde oynayan C. Thomas Howel (52) sinema kariyerine devam ediyor.

Çocukların annesi ‘Mary’ rolündeki Dee Wallace (70), yalnız yaşayan annelerin hayatına getirdiği yorumla sevilmişti. Wallace, oyunculuk yapıyor.

Rükzan Sağır/ POSTA