Üzerinde 3 kilo 55 gram eroinle yakalandı

Hakkara'nin Yüksekova ilçesinde, yolda durdurulup, üst aramasında 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildikten sonra gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.

09 Ekim 2018, Salı 10:26
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Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda polis ekiplerince durdurulan, ismi açıklanmayan şüphelinin üst araması yapıldı. Şüphelinin üzerinde, 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 

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