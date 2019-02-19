İran’da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti düşmüştü. Kazada iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası Beril Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi Türkiye’ye getirilerek defnedildi.

20 GÜN SONRA 1 YIL DOLACAK AMA...

20 gün sonra kazanın üzerinden 1 yıl geçmiş olacak ancak kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesi hâlâ bulunamadı.

'EN AZINDAN MEZARINA GİDİP TOPRAĞINI OKŞAYALIM'

Kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım" diye konuşmuştu.

DHA



