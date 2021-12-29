Türkiye Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler, itiraf etti...

Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler, itiraf etti...

Türkiye

Üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendiler, itiraf etti...

Şişli'de asayiş uygulaması yapa polisler üst aramasında bir kişinin üzerinden iki telefon çıkınca şüphelendi. Çelişkili bilgiler veren şüpheli, telefonları çaldığını itiraf etti. Telefonları çalma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve aranması olan şüpheli tutuklandı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 09:14 Son Güncelleme:
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Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş denetimi yapan polisler, bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada üzerinde iki telefon bulunan kişi, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti. Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.


5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Feriköy Polis Merkezi’ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

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