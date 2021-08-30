Türkiye Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı! Yakayı böyle ele verdi

Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı! Yakayı böyle ele verdi

Türkiye

Üzerinden sahte MİT ve polis kimliği çıktı! Yakayı böyle ele verdi

Gaziantep'te kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve aradığı kişiye çeşitli suçlamalarda bulunan dolandırıcı, 500 bin lira değerinde altın ve döviz istedi. Bu kişinin evine altın ve paraları almak için giden şüpheli gözaltına alındı, üzerinden sahte polis ve MİT kimliği çıktı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi. İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı. Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (DHA) 

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