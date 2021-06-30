Üzerine 250 kiloluk palet düştü! Feci şekilde can verdi

Aydın Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş(53), dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), DHA