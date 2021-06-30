Türkiye Üzerine 250 kiloluk palet düştü! Feci şekilde can verdi

Üzerine 250 kiloluk palet düştü! Feci şekilde can verdi

Türkiye

Üzerine 250 kiloluk palet düştü! Feci şekilde can verdi

Aydın Kuşadası'nda yapı market için kamyondan mal indirirken üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen Ramazan Baş feci şekilde hayatını kaybetti.

30 Haziran 2021, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aydın Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş(53), dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yedek güç
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bakan Süleyman Soylu 2021 yılı için bir hedefi açıkladı