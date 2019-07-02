Üzerine evin tavanı çöktü

Edinilen bilgiye göde, Gündoğan Mahallesi’nde evinde yemek hazırladığı sırada 58 yaşındaki Kadriye Adsay’ın üzerine evin asma tavanı çöktü.

Kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

''EVİME GİRMEYE KORKUYORUM''

Adsay, “Birden bire oldu. Olaydan sonra geldim ben dışarı çıktım bağırmaya çalıştım ve bağırdım kimsem yok yardım edin diye bağırdım. Bir komşum geldi kızıma haber verdi beni hastaneye götürdüler mr çektirdiler.

Akşam yine fenalaştım üzerimdeki kollarımdaki ağrılardan Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Şimdi iyiyim ama eve girmeye korkuyorum” dedi.

MARDİN (İHA)