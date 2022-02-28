Türkiye Üzerine köpek atlayınca kucağındaki çocuğu düşürüp koştu

Üzerine köpek atlayınca kucağındaki çocuğu düşürüp koştu

Türkiye

Üzerine köpek atlayınca kucağındaki çocuğu düşürüp koştu

İzmit’te, kucağında çocuk olan kadın üzerine köpek atlayınca ile çocuğu kucağından düşürüp koştu. Çocuğun üzerindeki köpeği çevredekiler uzaklaştırdı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde, İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi. Köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı.


Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu.

Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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