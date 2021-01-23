Üzerlik tohumunun faydaları nelerdir?

1- Uyku sorunlarını giderir:

Üzerlik tohumu sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Özellikle uykuya dalmakta güçlük çekenlerin yatmadan 1 saat kadar önce üzerlik tohumundan yapılmış çaydan bir fincan içmeleri öneriliyor.

2- Halsizlik şikayetlerini azaltır:

Uyku bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonları gideren üzerlik tohumu halsizlik şikayetlerinin azalmasında da etkilidir.

3- Bronşları ve sinüsleri açar:

Düzenli aralıklarla üzerlik tohumu tüketmek hem bronşların hem de sinüslerin açılmasını sağlar. Sinüzit ve bronşit hastalığına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür.

4- Doğal bir ağrı kesicidir:

Migren ağrılarını geçirmede etkili olan üzerlik tohumu kas ve kemik ağrılarına da iyi geliyor.

5- Hazımsızlığa iyi gelir:

Akşam yemeklerinde 1- 2 saat sonra üzerlik tohumunun çayı demlenebilir. Bağırsak faaliyetlerini düzenleyen bu çay gaz gidericidir. Şişkinliği azaltır ve hazımsızlığı giderir.

6- Hafızayı kuvvetlendirir:

Unutkanlık problemi olan kişilerin de düzenli aralıklarla üzerlik tohumu tüketmeleri öneriliyor. Hafızayı güçlendiren nazar otu, odaklanma ve dikkat eksikliği problemlerini de dindirir.

7- Bağışıklık sistemini korur:

Bağışıklık sisteminin zayıflaması sık sık hasta olunmasına neden olur. Üzerlik tohumu ise bağışıklık sistemini korumaya alır ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Hastayken tüketilen üzerlik tohumu ise kişilerin daha kısa bir süre içerisinde eski sağlığına kavuşmasını sağlar.

8- Alerjik reaksiyonların azalmasında etkilidir:

Özellikle gıda alerjilerinin ortak belirtileri arasında gözlerde yaşarma ve hapşurma yer alıyor. Bu semptomların azalması için günde 1 ya da 2 fincan üzerlik tohumu çayı içilebilir.

9- Genizleri açar:

Hastayken küçük bir parçası yakılıp içine çekilebilir. Genizleri açan üzerlik tohumu kişilerin çok daha rahat nefes almasını sağlar.

Üzerlik tohumunun zararları nelerdir?

Fazla üzerlik tohumu tüketmek duygu durum bozukluğuna yol açabilir. Normalde sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olan bu tohumun bilinçli bir şekilde ve makul bir oranda tüketilmesi gerekiyor.

Kendisine gastrit ve ülser teşhisi konmuş kişilerde mide bulantısına, yanmaya ve mide spazmına yol açabilir.

Doğal bir anti- depresan olarak tanımlanan üzerlik tohumu aşırı tüketildiğinde normalde olduğundan daha fazla uyumanıza neden olabilir.

Yemek yedikten hemen sonra üzerlik tohumu tüketen kişilerde mide ekşimesi ve kusma şikayetleri görülebilir.

Üzerlik tohumunun dumanına fazla maruz kalan kişiler halüsinasyon görebilir. Bu nedenle sadece çok küçük bir parçası tütsü olarak kullanılmalıdır.

Üzerlik tohumu ne işe yarar?

Üzerlik tohumu sindirim sisteminin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Hormonların düzenlenmesinde ve hücrelerin yenilenmesinde etkilidir. Tütsü olarak da kullanılan üzerlik tohumu kişinin olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasını ve manevi açıdan rahatlamasını sağlar.

Üzerlik tohumu nasıl tüketilmeli?

1- Çayı yapılabilir:

Birçok tohum ve bitki gibi üzerlik tohumunun da çayı yapılabiliyor. 2 bardak çay için bir tatlı kaşığı nazar otu yeterlidir. Üzerlik tohumu çayı günde en fazla 3 fincan içilmeli. Bu çayı sık aralıklarla tüketmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2- Hamilelik süresince tüketilmemeli:

Beslenme uzmanlarına göre hamilelik ve loğusalık süresince üzerlik tohumu tüketilmemeli.

3- Haricen kullanımı:

Dünya genelinde üzerlik tohumunun haricen kullanımı da yaygındır. Bitki bir kasenin içine konularak yakılabilir. Dumanı halk arasında ''nazar'' ve ''kem göz'' olarak nitelendirilen kötü enerjinin atılmasını sağlar.





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