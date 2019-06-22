Uzlaştı dosya kapandı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçen yıl Dizer’e ait kafeyi bastığı, ayrıca kendileri hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası ile Sinan A. adlı şahıstan şikâyetçi olmuştu