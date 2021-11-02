Uzman çavuş satmak için götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu.

42 KİLOGRAM ESRARLA YAKALANDI

Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi.

Bunun üzerine ekipler Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)