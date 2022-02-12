Uzman Çavuş’un yaraladığı Özkan Bolat, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 7 Şubat´ta, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki apartmanın merdiven boşluğunda meydana geldi. İddiaya göre Özkan Bolat, lazer epilasyon merkezine giden eşi Yağmur Bolat’ı takip etti. Merkezin bulunduğu binaya giren Yağmur Bolat’ın arkasından gelen Özkan Bolat, eşi ile aynı anda içeri giren Uzman Çavuş Ogün Koca ile tartıştı. Ogün Koca, tartışma sırasında tabancasıyla Özkan Bolat’a ateş etti. Kasığından vurulan Özkan Bolat kanlar içinde yere yığılırken, Koca da olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkan Bolat, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bolat, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alındı.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Polis ekipleri de kaçan Ogün Koca’yı Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Koca’nın, emniyetteki ifadesinde, tabancayla yaraladığı Özkan Bolat’ın eşi Yağmur Bolat ile arkadaş olduğunu belirterek "Olay günü, eşiyle beni yan yana görünce yanlış anladı. Tartışma bu yüzden çıktı. Kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ogün Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Seyhan Devlet Hastanesi´nin yoğun bakımında tedavisi süren Özkan Bolat ise 5 gün sonra hayatını kaybetti. Bolat´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

DHA