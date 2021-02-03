Uzman Doktor Ubeydullah Dalmış, akne oluşumunun nedenlerini anlattı

Cildimizde akne çıkmasının en önemli sebebi tahmin edebileceğiniz üzere ergenliktir. Ergenlikle beraber yaşanan hormon değişimlerinden dolayı yüzümüzde hoşumuza gitmeyecek türden sivilceler oluşabiliyor. Akne oluşumunda bölgede bakterilerin üremesiyle beraber iltihabi bir durum ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Birçok kişinin nasıl olsa geçer gözüyle baktığı ergenlik sivilceleri yüzde kalıcı izler bırakabilir!

Kozmetik ürün kullanımı da ergenliğin ardından ortaya çıkan aknelerin en önemli sebeplerinden birisi! Bu noktada, kaliteli kozmetik ürünlerinin seçilmesi son derece önemli! Kozmetik ürün seçiminde akne yapmaya müsait olup olmadığı dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bunun yanı sıra, saça şekil vermesi amacıyla kullanılan ürünlerin de yüzde siyah noktalara sebep olduğunu ifade etmek gerekir.

Sinir ve stres de akne sebepleri arasında yer alır. Bilhassa aşırı stresin akneye sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, canı bir şeye sıkılan insanın farkında olmadan derisinde yer alan bir akneyi tırnakları kazıyarak yara haline getirmesine de rastlanmaktadır. Birçok kişinin önemsemediği bu husus yüzünden iz ve leke bırakan bir tablo ortaya çıkabilir.

Akne oluşumu; bazı durumlarda farklı bir hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Uzun süreli kortizon tedavileri sonucunda akne oluşumuna rastlanabilir. Bunun yanı sıra, bilhassa sporcular tarafından kullanılan anobolik steroidler, uzun süreli B vitamini kullanımı da akneye yol açabilir.

Cildin yapısı da sivilce oluşumunda önemli bir faktör olarak bilinir. Bilhassa yağlı bir cilde sahip olanlar için akne ciddi bir tehlike!





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