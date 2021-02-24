Uzman erbaşların 3600 ek gösterge talebi!

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde; uzman onbaşı ve uzman çavuş olarak istihdam edilen uzman erbaşlarla, 1-5 yıl arası sözleşme yapılıyor. Halihazırda yaklaşık 170-180 bin uzman erbaş görev yapıyor. ‘Ulusal güvenlik sözleşmeye bağlı kılınmamalı’ diyen Uzmanlar Derneği (Uzder) Başkanı Yakup Toprak ise erbaşların gündeminin muvazzaflık olduğunu belirterek, “Muvazzaflık (mesleği askerlik olan) talebi uzman erbaşların gündeminden hiçbir zaman düşmeyecek” diyor.

MESLEK OKULU OLSUN

Uzman erbaşların sorunlarını paylaşan Toprak, “Lise mezunu askerliğini yapan, spor testi, yazılı ve sözlü mülakatı geçenler uzman erbaş olmaya hak kazanıyor. 3 aylık eğitimin ardından birliklerine atanıyor. Ancak ordunun profesyonelleşme çalışmaları içerisinde 3 aylık eğitimle yeterince verim alınabilmesi mümkün değil. Uzman erbaşlara, 1 yıllık meslek okulu açılması, birlik ihtiyaçlarına göre de her yıl düzenli personel alımıyla uzmanlaşmanın sağlam temellere oturtulması sağlanmalı” dedi.

MASA BAŞI IŞ TALEBI

Uzman erbaşların Emekli Sandığı üyesi olduğunu belirten Yakup Toprak, “Daha önce 45 olan emeklilik yaş haddi 52 olarak değiştirildi. Son olarak 16 Şubat 2021 tarihinde ise uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 oldu. Ancak kanun 40 yaşından sonra bedeni ve fiziki yeterlilik azaldığında komando branşındakilere karargah kadrosunda yani masa başı denebilecek bir görev öngörürken, bütün uzman erbaşlara bu hak tanınmadı. Bu da belirli yaştaki uzman erbaşlar için sorun oluyor” diye konuştu.

ÜCRET FARKLARI VAR

“Uzman erbaşların özlük haklarının bir başka statüye bağlanmasını istemiyoruz” diyen Toprak, şunları söyledi: “Uzman erbaşlara astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6’sı uygulanıyor. Ancak bizler gerektiğinde ülkesi için can verebilen insanlar olarak astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergenin aynısını yani 3600 ek gösterge verilmesini talep ediyoruz. Böylece diğer personelle aynı işi yapan uzman erbaşların aralarındaki aşırı ücret farkı düşecektir.”

90 GÜNLÜK SAĞLIK IZNI

Uzman erbaşların bir diğer talebi de hastalık izniyle ilgili. Rahatsızlığı nedeniyle yılda 90 gün hava değişimi alan uzman erbaşların TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirten Toprak, “2017’de sıhhi izin süresi 2 yıla çıktı. Ancak halen rahatsızlığı vazifesiyle alakalı olsa bile 90 gün istirahat alanların sözleşmesi feshedilebiliyor. Oysa TSK’da muvazzaf personel rahatsızlandığında sınıf değişikliği verilerek uygun branşlarda görev yapıyor. Aynı hak uzman erbaşlara da verilmeli” diye konuştu.

CANIMIZI VERİYORUZ

Uzman erbaşların en temel sorunların biri de hem toplumda hem de askeriyedeki algıyla ilgili. Özellikle genç uzman erbaşlara ‘Siz para için bu işi yapıyorsunuz’ şeklinde son derece yakışıksız bir ithamda bulunulduğunu belirten uzman erbaşlar, “Her türlü görevi korkusuzca ve fedakarca yerine getiriyoruz. Çok ağır şartlarda çalışıyor, gerektiğinde canımızı veriyoruz. Bizler bu ifadeyi asla kabul etmiyoruz” diyor.

KIDEMDEN SAYILMASINI İSTİYORLAR

Yeni göreve başlayan bir uzman erbaş ile 20 hizmet yılını tamamlamış bir uzman erbaş arasında maaş ve özlük hakları açısından çok büyük bir farklılık yok. Bu kapsamda uzman erbaşlar, tazminatın kıdem yılına göre düzenlenmesi ve rütbenin kıdemden sayılmasını talep ediyor.

ASLİ GÖREVİN DIŞINDA İŞ VERİLİYOR

Uzman erbaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri de asli görevi dışında verilen işler. Uzman erbaşlar, asli görev dışı görevlendirme yapılmamasını istiyor. Ayrıca halihazırda yararlanamadıkları orduevlerini kullanabilmeyi de talep ediyorlar. Ankara ilinde açılan uzman erbaş misafirhanesinin tüm illerde yaygın hale getirilmek üzere ‘uzman orduevi’ adı ile açılmasını istiyor. Eğitim kıyafetinde elbiseler subay, astsubayda sarıyken uzman erbaşlarda kırmızı. Kendi rütbelerinin de diğer personel gibi harici elbiselerde sarı renkli olmasını isteyen uzman erbaşlar, “Kurum içerisinde her zaman ‘aileyiz’ denmesine rağmen, bu durum personele üvey evlat muamelesi yapılarak dışlanmış izlenimi veriyor. Halkın gözünde farklı soru işaretleri oluşuyor. Böylece bu sorun bizi motivasyon olarak etkiliyor” diyor.

AİLELERİNDEN AYRI KALIYORLAR

Aile götürülemeyen garnizonlara tayin olan uzman erbaşların oranı, TSK’da görev yapan diğer personele göre oldukça fazla. Mahrumiyet şartlarının ağır olduğu bir yerde 3-4 yıl görev yapmalarının aile bütünlüğünü sarstığını söyleyen Toprak, “Her ne kadar yönetmelikle bazı düzenlemeler yapılmış olsa da yeterli değil. Uzman erbaşların atama ve yer değiştirmelerinin de subay, astsubay ve uzman jandarmaların atama ve sicil yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmesini talep ediyoruz” dedi.