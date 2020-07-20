Enfeksiyon Hastalıkları ve Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Rakamları biraz daha azaltabilirsek, sonbahara biraz daha rahat girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu azaltamazsak, gerçekten sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor." diyen Ertuğrul, "Lütfen Eylül-Ekim gibi influenza yani grip için, grip aşılarınızı yaptırın ki bizim influenza açısından riskimiz azalsın, biz o dönemde sadece COVİD-19 ile uğraşalım." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran başı ile birlikte herkes pandemi ortadan kalmış gibi davranınca, serbestleşmenin hızla alınması, birtakım sektörlerin hızla açılmış olması sonuçta böyle bir tablo ile karşı karşıya bıraktı.Önlemler ile birlikte devam ediyor olabilseydik, şuan bu röportajı yapmıyor olabilirdik.

(Nerede hata yaptık?) Bilim insanları hep uyarılarda bulundu. Bazı önlemleri yavaş yavaş aşma konusunda... En basitinden futbol maçlarının başlaması konusu... Aslında ligler ertelenebilirdi. Şehirler arası ulaşım konusunda çok rahat bir serbestlik oldu. Telefonla başvuru yaptığınızın birinci dakikası HES kodunuz hemen size geliyor ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz.

"Sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor"

Sanırım insanlarımız şöyle bir algıya düştü: Türkiye olarak bu işi çok iyi başardık, tedavi süreçlerinde de iyiye gidiyoruz zaten, o zaman Mart öncesindeki sürece çok rahat dönebiliriz. O algının hiç oluşmaması gerekiyordu.

Rakamları biraz daha azaltabilirsek, sonbahara biraz daha rahat girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu azaltamazsak, gerçekten sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor.

"Lütfen Eylül-Ekim gibi grip aşılarınızı yaptırın"

Şuan aktif hasta sayımız 12 bin civarında. Biz buraya, 84 binlerden indik. 24 Nisan'da 80 binin üzerinde aktif olgumuz vardı. Yaklaşık 3-4 ayda bu seviyeye indik. Tekrar Nisan ayındaki dönemlere dönerse, böyle devam ederse ne yazık ki sonbaharda biz hekimlerin beklentisi o, korkuyoruz, tedirginiz ondan, sağlık sistemimiz tekrar zorlanmaya başlayacak, yoğun bakımlarımız tekrar dolmaya başlayacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, sonbaharla birlikte mevsimsel grip yani influenza dediğimiz, onunla birlikte gelmesi bizi gerçekten çok zorlayacak. Ben buradan bir uyarı da yapmak istiyorum. Lütfen Eylül-Ekim gibi influenza yani grip için, grip aşılarınızı yaptırın. Özellikle risk grubunda olanlar, ileri yaştakiler... Yaptırın ki bizim influenza açısından riskimiz azalsın, biz o dönemde sadece COVİD-19 ile uğraşalım. Aşılarınızı yaptırın. Zatürre aşılarınızı da yaptırmadıysanız mutlaka yaptırın, kış dönemine hazırlıklı olarak girelim.

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