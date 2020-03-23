Uzman isim 'Corona virüs 3 yolla bitebilir' deyip tek tek saydı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin seyri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta pandemi ilan ettiği koronavirüs kaynaklı Covid-19'dan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere sağlık görevlilerince belirtilen kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını vurguladı.

"Kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor"

Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde, hastalarda hiçbir belirti göstermediği süreçte insandan insana bulaşabildiğine dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti: Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama KCvid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip.

"MERS ve SARS'tan daha hızlı yayılıyor"

Prof. Dr. Ceyhan, Covid-19'un MERS ve SARS'tan daha hızlı yayılım gösterdiğine dikkati çekti ve koronavirüsün SARS ve MERS ile kıyasladığında daha bulaşıcı olduğuna işaret ederek "MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi, SARS'ın 1,8. Oysa Covid-19'un yaklaşık 3" ifadesini kullandı.

Aşı çalışmaları

Grip ve pnömokok aşılarının yeni tip koronavirüse karşı bir koruyuculuğu olmadığına değinen Prof. Ceyhan, aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. "Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz. Bir garantisi yok" diyen Prof. Dr. Ceyhan, ABD'nin başlattığı aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

ABD'nin çalıştığı aşı farklı. Daha önce SARS için geliştirdikleri ve kullanılamayan aşının Covid-19 için etkili olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü, Covid-19 ile SARS genetik olarak yüzde 85 benzerlik gösteriyor. Bu nedenle etkili olup olmayacağını inceliyorlar.

"Pandemi 3 yolla bitebilir"

Prof. Dr. Ceyhan, Covid-19'un farklı kıtalarda görülmesinin pandemik bir hastalık olduğunu gösterdiğine işaret etti. Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları söyledi:

Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti.

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