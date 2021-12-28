Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron diye bir varyant yok

2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünya aynı zamanda virüs ile ilgili yanlış bilgi ile de mücadele halinde. Bunun son örneği ise 'Delmicron varyantı' iddiaları.

Hindistan'da ortaya çıkan Delta ve ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları geçtiğimiz hafta ortaya atıldı.

Kısa sürede 'yeni varyant' olarak lanse edilen Delmicron ile ilgili beklenen açıklama geldi. Uzmanlar bu isimde bir varyant olmadığının altını çizdi.

UZMAN İSİM SON NOKTAYI KOYDU

Hindistan’da Maharcashtra eyaleti Covid-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren haberler ile ilgili konuşan Bangalore Tata Genetik ve Toplum Enstitüsü müdürü Dr. Rakesh Kumar Mishra, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Delmicron yanıltıcı bir terimdir. Bu isimde bir varyant yoktur. Bir kişinin koronavirüsün bu iki çeşidi ile enfekte olması mümkündür. Ancak bu ihtimal hayli düşüktür.'

Mishra, aynı açıklamasında yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda açıklamanın DSÖ'den geleceğinin de altını çizdi.

DSÖ SESSİZ KALDI

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise (DSÖ) böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok.

Hem Delta hem de Omicron ile dünya genelinde kaç kişinin enfekte olduğu ise henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar hem bu sayıyı belirlemek hem de bu durumdaki hastaların daha büyük bir risk altında olup olmadığını saptamak için çalışmalarına devam ediyor.