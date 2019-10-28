Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu

28 Ekim 2019, Pazartesi 10:23
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Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı mesajı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" denildi. 

DHA


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