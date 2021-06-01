Uzmandan 'dev çekirgeleri öldürmeyin' uyarısı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde görülen 'Saga Ephippigera' türü çekirgenin çiftçiye yarar sağladığını belirtti.

Boyları, antenleriyle birlikte 25 santimetreyi bulan çekirgenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Geçmiş yıllarda bu türün korunması için, yaptığımız uyarılar dikkate alındı. İnsanlar artık bu türü öldürmemeye başladı. Sayıları da arttı. Sayıları artan bu tür, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağlıyor. Onları korumamız lazım" dedi.

"ÇİFTÇİYE DE ÜRETİCİYE YARAR SAĞLIYOR"

Prof. Dr. Satar, Saga Ephippigera türü çekirgenin, dış görüntüsünün aksine zararsız bir tür olduğuna dikkat çekti:

Çok garipsemeye gerek yok. Bu tür, ülkemizin hemen her tarafında yaygın olan, zararlı böcekleri yiyen türler. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak için, bu haberleri gündeme getirmekte fayda var. Kırsal alanda yaşayanlardan şunu istiyoruz, bu türe lütfen zarar vermeyelim. Bunları koruyalım. Ağaçların üzerinde, deve dikenlerinin üstünde bulabilirsiniz. Sayıları arttı. Dolayısıyla ilaç kullanmadan, bunlar zararlı böcekleri yiyeceği için, çiftçiye ve üreticiye de fayda sağlıyor. Bunlara sahip çıkalım.

DHA