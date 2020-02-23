Uzmanı uyardı! Halı, havlu ve yastıklarda çok fazla bulunuyor

Hayati Kale, AA muhabirine astım ve alerjiler hakkında bilgi vererek, bu hastalıklardan muzdarip olan kişilere uyarılarını sıraladı. Astım hastalarının özellikle kötü hava koşulları, egzoz gazı, kimyasallar, deodorantlar gibi şehir hayatında çok fazla karşılaşılan gazlardan oldukça etkilendiğini ifade eden Kale, "Bu hastaların, bu kimyasallardan hayatı boyunca uzak durması gerekir. Beraberinde kullandıkları ilaçlar olmasına rağmen, bu hastalığın sürecini kötüleştirecek şehir hayatı şartlarıyla karşılaşacaklardır.

Hastalığın tekrar etmesine sebep olacaktır. Bu sebepten ötürü astım hastalarının bu tarz kimyasallardan uzak durmalarını tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı. "Ev akarı" (mite alerjileri) alerjisi olan hastaların doktorlarına danıştıktan sonra yaşam alanlarında köklü bir revizyona gitmesi gerekebileceğini anlatan Kale, "Bazı hastaların alerjisi olan ’ev akarları’ özellikle halılarda, havlularda, yünlerde, yastıklarda çok fazla bulunur. Daha az halı kullanmayı, yastıkların akar tutmayan özel versiyonlarını tercih edebilirler. Yünü hayatımızdan çıkarmak da ayrıca bir etkili bir önlem olacaktır." diye konuştu.

"Yaradılış gereği diyebiliriz"

Kale, alerjinin genetik mirasla sonraki kuşaklara geçtiğini ifade ederek ailede alerji geçmişi varsa bir sonraki jenerasyonda da alerji çıkmasının çok muhtemel olduğunu söyledi. Genetik yatkınlık olsun ya da olmasın alerjenlerin her kişide aynı reaksiyonu vermediğini anlatan Kale, "Bazı kişilerin ilerleyen hayatlarında daha fazla alerjik bir hayat sürmesine neden olurken bazılarında alerjenler daha az tetikliyor. Buna yaradılış gereği de diyebiliriz." dedi.

Hava temizleyicilerinin, polen filtrelerinin kullanılması ve havanın nemli tutulmasının önemli koruma yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Kale, "Ev temizliğine dikkat edilmesi, bulaşık deterjanı dahil bütün deterjanların hippoalerjenlerden tercih edilmesi de bir yöntemdir. Ancak bunu yapan kişiler tamamen alerjiden korunmuş olmazlar. Alerji dozdan bağımsızdır. Örneğin; bir şeftaliden etkilenmeniz için şeftalinin tozunun havada dolaşması yeterlidir illa yemenize gerek yok." bilgilerini verdi.

"Rüzgarlı havalarda tozlu ortamlara dikkat etmeleri gerek"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce de çiçek, polen, akar, küf ve maya alerjilerinin kırsaldan çok şehir merkezlerinde gözlendiğini ifade ederek, alerji hastalarının kendilerini koruması gerektiğini söyledi. Astımın da büyük çapta alerjiyle alakalı olduğunu anlatan İnce, "Alerji direkt immün sistem ile ilişkili olduğundan, kişinin yaşamakta olduğu ortamla direkt bağlantılıdır.

Şehir hayatında yaşayan hastaların özellikle hava kirliliğine, çok rüzgarlı havalarda tozlu ortamlara, ani ısı değişikliklerinin olduğu hava şartlarına dikkat etmeleri gerekir." diye konuştu. "Ev akarlarının" gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar olduğunu ifade eden İnce, bu türlerin insan cilt döküntüleriyle beslendiklerini ve pamuklu, yünlü, sıcak, karanlık ve nemli ortamları seçtiklerini söyledi.

İnce, "Ev akarları, daha ziyade evlerde yatak odalarında halı, kilim ve masa örtüleri, kalın perdeler, çocuk pelüş oyuncakları gibi alanlarda yerleşip çoğalırlar. Bu canlıların atıklarının solunmasıyla da akar alerjileri ortaya çıkar. Alerjik rinit, ciltte kaşıntılı döküntülerden astım ve kronik sinüzite kadar bir çok hastalığa sebep olabilirler." bilgilerini verdi.

AA

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.