Uzmanından domates ve avokadolu bakım maskesi tarifleri

Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, evde cilde ve vücuda bakım yapma yöntemleri, cilt, saç ve vücut bakımı için doğal reçetelerin püf noktaları hakkında bilgi verdi. Evde yapılabilecek en güzel doğal bakım ürününün domates maskesi olduğunu belirten Bulgak, yapımı ve faydalarıyla ilgili bilgi verdi.

DOMATES MASKESİ TARİFİ

1 yemek kaşığı domates suyunun içerisine 1 çay kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı sandal ağacı yağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp, göze çok yaklaşmadan tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanabilir.

Cilde sürdükten sonra 15 dakika kadar beklemek yeterli. Biraz ısınıyor, hafif bir karıncalanma hissi yaratıyor. Son olarak ılık suyla durulanıyor.

Bu haftada 1 yapılabilir. Hem cildin lekelenmesini önler hem yeni oluşan lekeyi açar hem de gözenekleri temizler. Siyah nokta oluşumunu da engeller. Yüzeysel siyah noktaları da giderir.

Bulgak, "Maskeyi uygulamak için belli bir yaş sınırı yok, herkes kullanabilir. Sadece hamilelerin bu tip doğal maskeleri yaparken biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünürüm” dedi.

HEM CİLDE HEM DE SAÇ KÖKÜNE AVOKADO MASKESİ

Evde yapılabilecek maskelerden birinin de avokado maskesi olduğunu söyleyen Bulgak, maskenin yapılışını anlatırken, uygulanırken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Avokado maskesi, bir C vitamini maskesi. Avokadoyu yerken ya da herhangi bir amaçla kullanırken 1 yemek kaşığı kadarını ayırırsanız onun içerisine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağını, ezdiğiniz avokadoya yavaş yavaş karıştırın. Eğer varsa, 1 damla kadar kuşburnu yağı da kullanabilirsiniz.

Kuşburnu yağı yoksa adaçayı yağı da ilave edilebilir. Güzelce karıştırın. Mümkünse evde yaparken ellerinizle karıştırın, böylece tırnaklar da beslenmiş olur. Göz çevresine çok girmeden, masaj yaparak tüm cilde masaj uygulayabilirsiniz.

Tırnaklamadan, kan dolaşımını hızlandıracak şekilde masaj yaptıktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin.

Bulgak, "Malzeme artacaktır. Artan malzemeyi hemen saç köklerine sürün. Hiçbir şeyi israf etmeyin. Çünkü kan dolaşımını sağlayacağı için saç köklerinde de aynı etkiyi yaratacaktır. Sonrasında yüzdekini ılık suyla, saçtakini önce soğuk suyla akıtarak şampuanlamanızı öneririm” diye konuştu.

YAĞLI CİLDİNİZ VARSA DİKKAT!

Çok yağlı cilde sahip olanların avokado maskesinden kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Bulgak, şöyle konuştu:

Avokadoyu çok yağlı ciltlere önermiyorum. Özellikle akne ve sivilce varsa hiç önermiyorum. Çünkü doğal C vitamini maskesini yaparken masaj yapmayı öneriyorum. Sivilce ve akne varsa, derinin altında bir bakteri var demektir. Her ellemede bakteri hareket edecektir ve oksijenlenip daha başka bir yere bulaşacaktır. Akne ve sivilceli ciltler, yağ içeren avokado maskesini yapmamalılar.

DHA



