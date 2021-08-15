Uzmanından uyarı: Cinsel isteksizlik yaşı düştü!

YAŞAM TARZI YANLIŞLARI TETİKLİYOR

Obezite, diyabet, damar hastalıkları, kalp sorunları, inme-felç, eklem problemleri, hafıza-konsantrasyon sorunları gibi yaşlanma problemleri giderek daha erken yaşlarda görülmeye başlandı. Yaşam tarzı yanlışları bunu tetikliyor. Örneğin, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı alkol ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı yanlışlıkları, aşırı stresi de buna ekleyebiliriz. 30’larında 80 yaşındaki bir erkeğin seks hormonlarına sahip birçok genç yardım için başvuruyor.

Bu erkekler bazen yirmili otuzlu, bazen kırklı yaşlarda cinsel isteksizlik, sertleşme kaybı, boşalma problemleri yaşıyor. Genç yaşlardan itibaren cinsel gücü arttırmaya yönelik tedaviler, tavsiyeler ve yaşam tarzı düzenlemeleri tavsiye ediliyor.

Birçoğu da performans endişesinden muzdarip. Maalesef çoğu kişi uzun yaşam genlerine sahip değil. Bu nedenle şanslı genlere sahip olduğunuzu ümit edip sağlık kontrollerinizi aksatmak doğru değil. Sonuçta birçok hastalık, yaşam tarzı ve çevresel faktörler nedeniyle oluşuyor.

Cinsel sorunlarda da bu durum geçerli. Hem geç yaşlanmak hem de cinsel gücü uzun yıllar devam ettirmek istiyorsanız genetik mirasınızı, geçirdiğiniz hastalıklarınızı, ilaçlarınızı, yaşam tarzınızı incelemeli ve sağlıklı yaşam tercihleri yapmalısınız. Yoksa erken yaşlardan itibaren testosteron kaybı, sertleşme sorunu ve daha pek çok cinsel soruna yakalanabilirsiniz.

CİNSEL CHECK-UP ŞART!

35-40 yaşındaki erkeklerin mutlaka cinsel check-up yaptırmaları gerekmektedir. Böyle bir kontrol hem var olan cinsel sorunların nedenlerini bulmamıza yardımcı olur, hem de fark edilmeyen fonksiyon düşüşlerini ortaya çıkarır.

Cinsel bölge erkek vücudunun bir barometresidir. Buradaki her sorun size genel vücut sağlığınızla ilgili fikir verir. Penis damarlarınızda sorun varsa veya testosteron hormonunuz düşükse 5 yıl içinde bir kalp, damar sorunu yaşamanız çok olasıdır. Bu nedenle hekiminize danışarak cinsel bölge sağlığınızı kontrol ettirin.

Testosteron hormonu 30'lu yaşlardan itibaren düşmeye başlar. Özellikle vücut yağı yüksek, bel çevresi kalın erkeklerde ve yüksek stresi olanlarda bu düşüş hızlanır. Zamanla artan cinsel isteksizlik görülebilir. Sabah sertleşmelerinin kalitesi azalabilir, zihinsel uyarılma düşebilir. Böyle bir kontrolde erkeklik hormonlarınız yanı sıra cinsel bölge damar ve nörolojik sisteminiz, prostat sağlığınız dahi bakılabilir.

Cinsel bölge damarlarında hafif yaşlanma belirtileri oluşabilir. Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara bu yaşlanmayı hızlandırır. Sonuçta ilerleyen dönemde sertleşmeyi sağlamada veya sürdürmede güçlük başlar. Aynı şekilde cinsel bölgede nörolojik sistemde de ileti hızı düşüş gösterir.

Dokunmatik uyarılara daha zor yanıt alınmaya başlar. Yoğun alkol tüketen erkeklerde ve şeker hastalarında bu etki daha çok görülür. İki sertleşme arasında geçen süre yavaş yavaş uzamaya başlar. Yani aynı gece üst üste performans göstermek zorlaşabilir. Bu durum erken boşalmadan dolayı ikinci sertleşmeyi sağlamak isteyen erkekleri zorlar.

İdrar yolu sıkıntıları, boşalma sorunları ve cinsel ağrı görülebilir. Performans endişesi ve başarısızlık korkusu yükselir. Bu nedenle bitkisel haplara veya sertleşme ilaçlarına psikolojik-fiziksel bağımlılık gelişebilir. Cinsellik için risk teşkil eden metabolik parametreler de değerlendirilir. 35-40 yaşındaki bir erkeğin önünde cinsel olarak aktif kalabileceği uzun yıllar var. Hatta şekli, süresi ve yapılan davranışlar değişse de cinsel hayat 100 yaşına kadar bile devam edebilir. Burada önemli olan vücudunuzdaki fizyolojik değişimleri bilmeniz, doğru yaşam alışkanlıkları ve gerektiğinde hekim kontrolünde medikal tedavilerle cinsel fonksiyonlarınızı desteklemenizdir.





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