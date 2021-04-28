Uzmanından uyarı: Renkler psikolojiyi olumsuz etkiliyor

Renkler, hayatın her alanında bizimle beraber. Terapist Nilay Arslan, renklerin de gücü olduğunu ve bizi psikolojik olarak etkilediğini söyledi. Arslan’a göre; renklerin mesajını çözebilir ve onların enerjisinden yararlanmanın yolunu bulabilirsek, hayatımızın kontrolünü elimize alabiliriz.

Spiritüel öğretilerde ve biyoenerjide renklerin büyük önem taşıdığını söyleyen Nilay Arslan, her rengin bir duyguyu ifade ettiğini söylüyor: “Gökkuşağının renkleri ile enerji merkezi olan fiziksel bedenimizdeki çakralarımızın rengi aynı. Her renk bir duyguyu ifade ediyor. Gerçek duyguların açığa çıkmasına da yardımcı oluyorlar. Örneğin; kimi insanlar bazı renkleri sevmez, hayatının hiçbir alanında kullanmak istemez. Kimilerinin de bazı renkteki yiyeceklere alerjisi olur. Bu durum, muhtemelen söz konusu rengin geçmişte yaşanan bir travmayı hatırlatmasından kaynaklanıyordur. Bir rengi kullanmak istememek, aslında bilinçaltında o travmayı hatırlama korkusundandır. Neyse ki o rengi tespit edebilme ve buna bağlı olarak bilinçaltımızda hissettiğimiz duyguyu iyileştirebilme gücüne sahibiz.”

RENKLERİN TİTREŞİMLERİ SİNİRLERİ UYARIYOR

Peki renkler nasıl oluyor da hayatımızı bu denli etkileyebiliyor? Nilay Arslan soruya şu yanıtı veriyor: “Renkler duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyamızı olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne sahiptir. Her renk, dalga boyuna göre kendine has titreşimler yayar. Bu titreşimler, sahip oldukları hız, yön ve frekansa göre vücudumuzdaki ilgili sinirleri uyarır. Renklerin içerdiği düşük ya da yüksek titreşimli enerjiler, üzerimizde etkili olur.

O nedenle giyinirken de dikkatli olmalı; birbirine zıt renkleri yan yana getirirken, gün boyunca size gelecek olan titreşimlerin gücüne hazırlıklı olmalısınız. Uygun renkte giyinmemişseniz, karşınıza çıkan negatif kişilere, olaylara, zıt enerjilere de şaşırmamalısınız. Eğer kendinize uygun rengi bulursanız, enerjinizi yükseltmeyi başarırsınız. Renk tercihleri, duygusal dünyamızın karakteristik özellikleriyle de ilişkilidir.”

RENK ANALİZİYLE RUH RENGİNİ ÖĞREN

Nilay Arslan, hangi rengin bizi nasıl etkilediğini öğrenmemizin “renk analizi” ile mümkün olduğunu söylüyor: “Renk analizi, yaşamımıza konfor katacak bir uygulama. Renk analizi yaptırarak ruh rengimizi, var oluşumuzdan bu yana taşıdığımız renkleri, sevdiğimiz rengin üzerimizdeki etkilerini ve ismimizin renk enerjisini öğrenebiliriz. Renklerin enerjisinden yararlananlar ve bulundukları durum içinde hangi rengi kullanmaları gerektiğini iyi bilenler, hayatını çok kolaylaştırır.”

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