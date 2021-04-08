Prof. Dr. Haydar Sur, pandemi dönemine denk gelen Ramazan ayında topluma halk sağlığını korumak adına yapılması ve yapılmaması gerekenler ile ilgili önemli tavsiyeler paylaştı.

Görüşmeler fiziki değil internet üzerinden yapılmalı

Prof. Dr. Haydar Sur, gerekli olmadıkça diğer insanlarla görüşmemenin veya elektronik ortamda görüşmeler yapmanın daha doğru olacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ramazan ayı, Kadir Gecesi dönemi ve sonrasında gelecek olan bayram elbette çok özel günlerdir. Ramazan ayı insanlarla birlikte iftar yapma, iftarın ardından sahura kadar sohbet etme gibi güzel geleneklere sahip olduğumuz bir ay. Ancak bu sene özveri gerekiyor ve bu hareketleri yapmayacağız. İşimiz gereği veya diğer insanlara hizmet gereği bir arada olduğumuz durumlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız.

Bu kadar basit. Ama insanlar bunu yaparken büyük bir bıkkınlık içinde yapmaya başlarsa o zaman ‘Ne olursa olsun’ psikozuna girerler. O nedenle ne olursa olsun bunun hem kendileri hem de başka insanlar için neredeyse bir ibadet kadar sevap getireceğini düşünerek bu önlemlere uyum sağlamak gerekir. Özellikle Ramazan ayında iyi bir iş yapmış olduklarına inanmış olacaklar. Böylece Allah da her zaman bir araya gelerek verdiği sevabı bu sene de Covid önlemlerine uyduğu için vermiş olacak.”

Pandemide Teravih namazı evde de kılınabilir…

Teravih namazının sünnet olan bir namaz olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Haydar Sur, “Peygamber Efendimiz ve Hz. Ömer Efendimiz zamanında da bazı dönemlerde değişik nedenlerle ‘teravih camide kılınmayacak’ denilerek evlerde kılınması kararı alınmıştır. Peygamber Efendimiz zamanında da böyle uygulamalar olduğunu biliyoruz. Dolaysıyla bunda aykırı bir durum yok.

Teravih Allah’ın sevap yazacağı bir namazdır. Farz namazı da değil. Zorunlu olarak cemaatle kılınacak diye bir kural da yok. O sadece güzel bir gelenek ve hepimizin uzun bir namaz süresince birbirimizi şevklendirmek ve neşemizden faydalanmak için bir araya gelip kıldığımız bir namaz. Ama bu sene önlemler gereği evlerimizde kılmak daha doğru olacak.” dedi.

İhtiyaç sahiplerine dernekler aracılığıyla destek olunabilir

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine devletin ve sivil toplum örgütlerinin yardım kuruluşları ile destek olunabileceğini belirten Sur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahallede şöyle bir gezsek bile kime, ne yardım edebileceğimizi kestirebiliyoruz. Örneğin; çöp toplayarak geçinmeye çalışan çocuklar var, onlara maddi destekte bulunsak, küçük yardımlarla hayatlarını değiştirebiliriz. Sokakta ‘Kime yardım edeceğiz?’ diye yürüsek bile yeter. İnternet üzerinden de yardım faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütlerine ulaşabiliriz. Devletin Kızılay’ı var.

Onun dışında belediyelerde ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri hazırlanıyor. Oralara bağışta bulunabiliriz. Yardım etmenin birçok yolu var. Örneğin, işyerlerimizde maddi durumu bize göre daha zorda olan kişiler biliniyorsa onlara paketler hazırlanıp hediye edilebilir. Alışveriş çekleri de verilebilir, bu daha da güzel olur çünkü neye ihtiyacı olduğunu belki biz tam olarak bilmeyebiliriz. Kişi, kendisi ihtiyacını karşılar. Bütün büyük marketlerin böyle alışveriş çekleri, kartları var. Bunları hediye edebiliriz.”

İhtiyacımız dışında çok fazla yemek yemeyelim

Prof. Dr. Haydar Sur, Ramazan ayında beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Oruç sevabının mübarek ortamını akşamları kendimize eziyet edercesine yemek yiyerek bozmayalım. Normal bir şekilde yemeğimizi yiyerek sevap kazanmaya katkıda bulunalım. İftar saati geldiğinde vücudumuzun taşıyamayacağı kadar çok yemenin faydası yok, zararı var.

Evlerde izole kaldığımız için insanlar can sıkıntısından psikolojik olarak yemeye yüklenebilirler. Ama bu iyi bir çözüm değil. Bir de şöyle düşünelim; gıdaya erişemeyip ölen milyonlarca çocuğun olduğu bir dünyada biz sadece can sıkıntısından, ihtiyacımız olmadığı kadar yemek yersek bunun hesabını da Allah bizden sorar. İhtiyacımızın dışında çok fazla yemek yemeyelim.” diye konuştu.

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