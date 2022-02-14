Uzmanlar 12 yaş üstü çocuklara Covid-19 aşısı öneriyor

Omicron varyantının özellikle aşılı insanlarda diğer varyantlara göre daha hafif geçtiği bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak çocuklar çoğunlukla aşısız ve uzmanlar Omicron'un çocukları daha fazla etkileyebileceğini düşünüyor.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Hakan Erkman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erkman, kış mevsiminde çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları görüldüğünü belirterek, “Kış mevsiminde çocuklarda nezle, grip, bademcik enfeksiyonu gibi üst solunum, nadiren de alt solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. Bu hastalıkların genel belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomlardır. Bu belirtiler Covid-19'da da var. Biz gerek gribe gerekse Covid-19'a yönelik testler yaparak aradaki farkları tespit ediyoruz” diye konuştu.

“Hastalık yaygın ama şiddetli değil”

Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonunun arttığına da dikkat çeken Erkman, “Çocuklarda maalesef Covid-19 enfeksiyonu arttı. Omicron varyantıyla da beraber pik dediğimiz bir artış meydana geldi. Ancak Omicron'un yayılış hızıyla şiddeti aynı değil. Hastalık yaygın ama şiddetli değil Çocuklar, erişkinlere göre daha kolay geçiriyorlar. Çok büyük oranda hastane yatışı gerektirmiyor. Covid-19'a yakalanan çocuklarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, boyun ağrısı, tat ve koku kaybı şikayetler görülüyor” dedi.

“Çocuklar ve emziren anneler de aşı olmalı”

Uzm. Dr. Hakan Erkman çocukların da klasik yöntemle tedavi edildiğine değinerek şunları söyledi:

“Çocuklara semptom veya şikayetlere göre ilaç veriyoruz. Çocukların yüzde 50 veya 60'ı semptom göstermeden hastalığı geçiriyor. Ama nasıl olsa hastalığı hafif geçiriyorlar diye tedbiri de elden bırakmamalıyız. Onları iyi korumalıyız. Onları maske, mesafe ve hijyen ile koruyabiliriz. D vitamini desteği sağlayabiliriz. Bağışıklıklarının güçlü olması çok önemli. O nedenle bağışıklığı güçlü tutacak beslenme, uyku düzeni gibi konularda da anne babaların dikkatli olması gerekir. Covid-19'a yakalanan çocuklar kendileri hafif geçirse bile, çevrelerine bulaştırabilirler. Evde özellikle kronik hastalığı bulunan diğer kişilere bulaşması o kişilerin sağlığı açısından risk oluşturabilir.”

Çocukların aşı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Erkman, “Nasıl yeni doğan bir bebeğe belirli aralıklarla aşı yapıyorsak çocuklara da Covid-19 aşısı yapmalıyız. Ülkemizde şu anda 12 yaş ve üzeri için aşı öneriliyor. Aşının herhangi bir yan etkisi yok sadece 8 milyonda bir görülen kalp kası tutulumu var. Ancak o da çok düşük bir ihtimal. Hiçbir yan etki, hastalık kadar kötü değildir. Özellikle astım hastası olan çocuklar da aşı olmalıdır. Emziren anneler de aşı olmalı” dedi.





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