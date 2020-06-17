700’lere kadar inen vaka sayısının normalleşme süreciyle artışa geçmesi, ikinci dalga endişesi yarattı. 45 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Sağlık Bakanı Koca “Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi, uzmanlar da maske takmanın Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye, corona virüsle mücadelede büyük bir başarı göstererek kısa sürede pandemiyi kontrol altına alabildi. Vaka sayılarındaki düşüş göz önüne alınarak 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ancak özellikle seyahat yasağının kalkmasıyla, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğunlaşan pozitif vakalar Anadolu illerine yayılmaya başladı.

Diyarbakır, Van, Ardahan, Bursa ve Konya gibi şehirlerde neredeyse sıfıra kadar inen vakalar, son birkaç günde tırmanışa geçti. Taziye ziyaretleri, nişan ve düğün törenleri bu tırmanışta büyük etken. Ancak en önemli etkenlerin başında maske takmayı ihmal etmek geliyor.

Koca: Takıyormuş gibi yapanlar...

Uzmanlar corona virüsle mücadelede maske takmanın önemine dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün attığı tweetlerle maskenin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Koca, “Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” ifadelerini kullandı. Koca’nın tweet’inin ardından Bitlis, Yalova ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 45’e çıktı.

Koca maskeyi çene altına, bileğe, kafaya takarak doğru kullanmayanlar için de bir uyarıda bulundu:

“Maske takarak, virüsten korunalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım.”

"Yeni pik noktası yaşayabiliriz"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan da corona virüste vaka sayılarındaki artışa ilişkin, “Önemsemezsek, ‘Bana bir şey olmaz, oğlumun düğününü yapayım, gün sırası bendeydi günümü de yapayım’ gibi düşüncelere kapılırsak, ikinci bir pik noktası yaşayabiliriz” diye uyardı.

Günlük vaka sayılarının bir süre 800-900’lerde gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

“Toplum olarak şunu yapmalıydık; ‘Bu, yeni bir normal dönem, eskisi gibi olmayacağız, üç kuralımız var’ demeliydik. Maskeyi takmaktan bunalıyoruz; ama şunu düşünelim; hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan katbekat iyidir.”

Van'da ikinci dalga korkusu

Van’da toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılmasıyla virüse yakalanan kişi sayısı 600’ü buldu. 10 kişinin hayatını kaybettiği kentte, 18 bin kişi karantinada. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, “Hastanemizde şu anda 30’a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2’nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum” dedi.

“Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gün boyu maskenin önemini anlatan tweet’ler attı. ‘Maskesiz? Gören ne der?’ tweetiyle Bakan, maskesiz dolaşmanın artık ayıplanması gerektiği vurgusunu yaptı. Koca, ayrıca maskeyi çenesine indirdiği pozunun olduğu Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını da gelen uyarılara kayıtsız kalmayarak değiştirdi. “Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın” esprisiyle Bakan, maskenin doğru kullanımı konusunda uyarı yaptı.

Polisi gören maskeyi taktı

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu illerde polis bu kurala uymayanlara ceza yazdı. Polisi görenler hemen maskelerini taktı.

"Takmayana ceza gelebilir"

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs önlemleri çerçevesinde maske takmanın zorunlu hale getirilebileceğini, maske takmayanlara ceza verilebileceğini söyledi. Normalleşme sürecinde toplumda virüsün tamamen bittiği yönünde bir algı oluştuğu yorumunu yapan Kara, sosyal mesafe ve maske takma kurallarının ihmal edildiğine dikkat çekti ve özetle şunları söyledi:

“Kurallardaki gevşeme vaka sayısının artmasına neden oldu. Ama ben şuna inanıyorum toplumumuz bu değişimi, bu rakamı görünce tekrar mesafeye, maskeye çok dikkat eder. Ve bu sayede de tekrar kontrol atında almaya başlarız.

Maske takmak New York’ta ise 65 bin yeni corona virüs vakasını engelledi

Corona virüs vakalarındaki artış ikinci bir dalga değil. Ancak yeni önlemler alınması için alarm zilleri çalıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu halde virüs tekrar kontrol altına alınabilir. Ama baktık olmayacak, o zaman ister istemez diğer ülkelerde olduğu gibi maske takmayana belki ceza, zorunlu maske takma gibi uygulamalara gerek olabilir. Maske takmak İtalya’da 76 bin, New York’ta ise 65 bin yeni corona virüs vakasını engelledi.”

"Vatandaşın kendi sorumluluğunu alması gerekiyor"

Prof. Dr. Tarık Yılmaz, salgında artık vatandaşın da sorumluluk alma vaktinin geldiğini söyledi:

“Biz ya panik ya rehavet halindeyiz. Salgınla mücadelede artık vatandaşın da kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Aksi halde en yakınındakinin hayatına mal olabiliyor. Ayrıca ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açıyor. Yakınlarını hasta edebiliyor. Kurallara uymayanlara müeyyideler uygulanabilir. Örneğin bazı ülkeler hastalık bulaştıranları cinayetten yargılayabiliyor."

Türkiye’de son 24 saatte Corona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 842 oldu.







