Uzmanlar araştırdı: Hastalık saçıyor!

İngiliz bilim insanları, 72 ülkeden aralarında Dicle Nehri’nin de olduğu 711 nehri inceledi. Nehirlerin yüzde 65’inde, antibiyotik tespit edildi. Antibiyotik kirliliğinde en çok hayvancılık, ilaç üretim fabrikaları ve insan atıkları etkili oluyor.

ANTİBİYOTİK YOĞUNLUĞU

Hem ilaç yoluyla hem de gıdalar üzerinden aldığımız antibiyotik ilaçlar, vücuttan atılıp kanalizasyon sistemine karışıyor. Ancak bu atıklar doğal su kaynaklarına karışınca nehirlerde antibiyotik yoğunluğu oluyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR TÜRÜYOR

Nehirlerdeki bakteriler, antibiyotikleri tanıyarak onlara karşı direnç gösterecek şekilde evriliyor. Antibiyotikle kirlenen nehir suları, su şebekelerine karıştığında güçlenen bakterilerin tedavisi daha da zorlaşıyor. Antibiyotiklerin etki edemediği ölümcül hastalıklar türüyor.



