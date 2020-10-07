Dünya Uzmanlar corona virüsün yararlı bir özelliğini keşfetti: Acıyı uyuşturuyor

Uzmanlar corona virüsün yararlı bir özelliğini keşfetti: Acıyı uyuşturuyor

Dünya

Uzmanlar corona virüsün yararlı bir özelliğini keşfetti: Acıyı uyuşturuyor

ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüsün beklenmedik bir özelliğini keşfetti. Buluşa göre corona virüs acıyı "uyuşturma" yeteneğine sahip.

07 Ekim 2020, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip corona virüsün (SARS-CoV-2) acıyı ‘uyuşturma’ özelliği bulunuyor.

Araştırmacılar, ‘anestezi’ etkisinin corona virüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.

Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.

Anestezi uzmanları için iyi olabilir

Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19’un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu. Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.

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