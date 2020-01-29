Uzmanlar hamileleri uyarıyor: 'Tedaviye hemen başlayın'

Gribin hastalanan kişilerin alt solunum yollarına yayılarak zatürreye neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Gülşah Balık, İnfluenza virüslerinin hasta olan kişiler ile aynı ortamda bulunmaktan bile bulaşabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Gülşah Balık; "İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ve virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir. İnfluenza virüsü bulaştıktan 1-4 gün sonra klinik bulgular görülmeye başlar. Burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, öksürük ve ateşle (38 C’nin üzerinde) başlayan bulgulara halsizlik, terleme, eklem ve kas ağrıları eklenir. Bazı yaş gruplarında, gözlerde kızarma ve bulantı, kusma, ishal bulguları da olabilir. Grip, hastalanan kişilerin bağışıklık durumlarına veya virüsün tipine göre, alt solunum yollarına yayılarak ölümcül olabilen zatürreye neden olabilir." diye konuştu.

Grip zatürreye dönebilir

Gribe yol açan influenza virüslerinin, hamile kadınları hastanede yatmaya neden olacak kadar etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Balık, hamilelikte gribin gelişmekte olan bebeğe de zararlı olabileceğini söylüyor.

Grip aşısının, doğum öncesi ve doğum sonrası için önemli bir unsur olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gülşah Balık; "Grip, doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde meydana geldiğinde pnömoni (zatürre) dâhil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir." dedi.

Hamilelerde bu belirtiler varsa acil servise başvurmalı

Hamileleri, grip belirtileri göstermesi durumunda acil servise başvurmaları konusunda uyaran Doç. Dr. Gülşah Balık; dikkat edilmesi gereken grip semptomlarını ise şöyle sıraladı:

•Nefes almada zorluk veya nefes darlığı,

•Göğüste veya karında kalıcı ağrı veya baskı,

•Kalıcı baş dönmesi, konfüzyon (uykuya meyilli olma),

•İdrar yapmada zorluk,

•Şiddetli kas ağrısı,

•Şiddetli zayıflık veya kararsızlık,

•Kötüleşen ateş veya öksürük,

•Bebeğin hareketinde azalma veya hareket yokluğu.

'Tedaviye hemen başlanması gerekir'

Doç. Dr. Gülşah Balık; grip enfeksiyonunda tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini dikkat çekerek, "Antiviral ilaçlar semptomlar başladıktan sonraki 48 saat içinde etkilerini gösterirler. Antiviral ilaçlar grip hastalığını daha hafif hale getirebilir ve hastanın daha hızlı iyileştiğini hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca grip hastalığından kaynaklanabilecek ciddi sağlık sorunlarını da önleyebilirler. Antiviral ilaçlar hamile kadınlar için tercih edilen tedavidir, çünkü güvenli ve yararlı olduğunu dair çok sayıda çalışma mevcuttur. Gebeliğin erken döneminde grip enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanan ateş, bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle antiviral ilaçların yanı sıra, ateşi olan gebelere ateş düşürücü tedavi uygulanmalıdır." diye konuştu.