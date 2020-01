Uzmanlar Manisa depremini yorumladı

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Manisa'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Öncelikle yöre halkına geçmiş olsun diliyorum. Bu bölge bir deprem bölgesi. Manisa’da pek çok deprem fay hattı var. Sanıyorum ki makaslama zonu üzerinde meydan geliyor depremler. Sürekli 4 üzerinde depremler meydana geliyor. Bu depremler, deprem fırtınası şeklinde geliyor ve büyük bir deprem olmayabiliyor. 4’ü geçen depremlerde hep bir miktar sokakta olmakta fayda var. İlk saatlerde biraz sokakta olmakta fayda var. Devletin gücü de orada zaten gerekli yardımlar yapılıyor.





"İzlemek zorundayız"

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nde bazı evlerde hasar oluştu.





Bir süre bu seyiri izlemek zorundayız. Bu bölgede bir fay zonu var. Ege bölgesindeki faylar genellikle doğu batıdır ama buradaki kuzey güneye yakın depremler oluşmaya başladı. Bu Batı Anadolu’nun deprem şekline ters.

Batı Anadolu’da İzmir çevresinde pek çok çöküntü alanı var ve buralardaki yapı stoklarının çoğu alüvyon dediğimiz gevşek zemin üzerinde. Dolayısıyla geniş bir çevrede hissedilmesinin birinci sebebi zeminin jeolojik durumu ikincisi de depremin derinliği ile ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.





"Panikleyecek bir şey yok"

Vatandaşlar binaları boşaltarak sokağa çıktı.





İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Bu bölgedeki kırıklarımızın boyu kısa. Çok büyük deprem yapacak kırıklar değil. Bu deprem oldu bitti. Bu bölgedeki halkın endişelenmesine gerek yok. Bu büyüklükte bir kırılma olduğunda İstanbul yine hissetmişti. Bu bölgede 6'yı geçen depremler de oldu. O depremde hava yağışlıydı. Binalar ıslanmıştı. Kötü bir dönemde olmuştu. Şuanda iklim kuru ve koşullar iyi. Halkın endişeleneceği bir durum yok. Rahatlıkla herkes işine gücüne baksın. Milletin acı çekmesine perişan olmasına gerek yok. Buradaki kırıklar bu boyutta deprem üretiyor. Bu kırıklar daha büyük bir deprem üretmiyor. Panikleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.





"Dikkatli olunması gerekiyor"

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, "Türkiye'de şuanda yaklaşık 500 civarında her an deprem üretebilecek aktif faylar var. Bugün meydana gelen depremde bu faylardan birinin üzerinde meydana geldi. An itibariyle baktığımızda 47 tane artçı depremin meydana geldiğini görüyoruz. Burada özellikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu deprem Manisa'nın 15 km kuzeyinde meydana geldi. Şu ana kadar oluşan artçıların da bu bölgede meydana geldiğini görüyoruz. Bu bölgelerdeki insanlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.





"Sıçrarsa deprem fırtınası"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor." dedi.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Akhisar'da bu akşam meydana gelen depremin Soma-Kırkağaç Fayı ile Gelenbe Fay Zonu'nun kesim noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Bu bölgede son zamanlarda küçük ölçeklerde çok sayıda deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor. Bazı binalarda hasar yaratmış olabilir. Deprem hemen Gelenbe Fay Zonu'nın ucunda gerçekleşti, dolayısıyla buna sıçrarsa yeni deprem fırtınası yaşanabilir."

