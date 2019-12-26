Uzmanlar uyardı: Daha ağır geçecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Neşe Saltoğlu “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öngörüsüne göre, grip vakaları bu sene biraz daha ağır geçecek. DSÖ, aşı yapılması gereken gruplarda ilk sırayı bu yıl hamilelere verdi. 65 yaş üstündekiler, kronik hastalar, ileri obezler, HIV’liler, bağışıklığı baskılanmış veya baskılayıcı tedavi alanlar ve bunların yakınları, huzurevi, bakımevi gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar ve sağlık çalışanları aşılanmalı” dedi.

Prof. Dr. Saltoğlu yaptığı uyarılarda, kapalı ortamlara girmenin gribin yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Uyarıların devamında, "Grip olan kişiyle 1 metre-den daha uzak mesafede duralım. Bu dönem tokalaşmayalım, sarılmayalım. Hastalığın etkileme süresi 5 gündür. Bu dönem en üst düzey bulaştırma özelliğine sahip olduğundan, bu süreçte evden çıkılmamalı. Hastalık damlacık yoluyla bulaşır, öksürürken ağız, burun kapatılmalı. Mümkünse hastalık döneminde maske kullanılmalı" ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliği etkiledi

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Kurugöl, grip vakalarında artış olduğunu, ancak daha ağır geçeceğini söylemek için yeterli verinin olmadığını söyledi. Kurugöl, “Grip vakaları iklim değişikliğine bağlı olarak daha erken görülmeye başlandı. 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalar, kanser tedavisi görenler, gebeler aşı yaptırmalı” dedi. Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Önder Ergönül de “Vaka sayısında bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Normal seyrinde giden bir durum söz konusu ” diye konuştu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın internetten yayımladığı son influenza grafiğine göre, geçen haftadan bu yana mevsimsel seyrinde giden bir artış söz konusu. 2019/49. haftası itibarıyla vaka dağılımları hakkında paylaşılan bilgi şöyle: “Sentinel (Nöbetçi) birinci basamak sağlık kurumlarına solunum yolu hastalıkları nedeniyle başvuran bireylerden alınan 1196 sentinel numunede 254 influenza pozitifliği saptanmıştır. Pozitif numunelerin yüzde 78’ini influenza A, yüzde 22’sini influenza B virüsü oluşturmuştur”

Sabunla 20 saniyeden az olmamak üzere ellerin yıkanması. (Özellikle dokunmatik ekranlar, ATM’ler, metro, otobüs tutacakları, yürüyen merdiven kolları, asansör düğmeleri mikrop bulaşma riski yüksek yerler olduğundan, bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerin sabunlu su veya antibakteriyel sıvı ile temizlenmesi gerekiyor.)

Düzenli beslenme

Spor yapmak

Düzenli uyku

Stresten uzak durmak

Solunum yolu enfeksiyonu olanların toplu yaşam alanlarında maske takmaları

Hapşıranlardan 1.5 metre uzak durmak

Tokalaşma ve öpüşmeden kaçınmak.