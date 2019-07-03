Uzmanlar uyardı: Yeni tehdit sıcak dalgası

Sabancı Üniversitesi İstanbul Merkezi (IPM) İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve halk sağlığı uzmanı Dr. Ümit Şahin, “Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları” başlıklı raporunu dün açıkladı. İstanbul’un geçtiğimiz hafta pazardan perşembe gününe kadar sıcak dalgasına maruz kaldığını söyleyen Dr. Şahin, “İstanbul’da geçen hafta alarm verilmesi ve vatandaşların uyarılması gerekiyordu. 30 yılda gördüğümüz sıcaklıkların 5-6 derece üzerini gördük. İstanbul yılın ilk sıcak dalgasını yaşadı ve bu devam edebilir” dedi.

DALGA ARTIYOR

Sıcak dalga ile yapılan araştırmaları da anlatan Dr. Şahin, “Sıcak dalgalarının sayısının ve süresinin incelendiği araştırmada 1965-2006 yılları arasında artış gösterdiği, özellikle 1998’den sonra çok arttığı tespit edildi. İyi senaryoya bakarsak önümüzdeki 100 yılda ortalama 42 gün, kötü senaryoya göre yılda ortalama 78 gün sıcak dalga yaşayacağız” diye anlattı.

‘ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR'

Sıcak dalgasının, “sınırlı bir süre içinde kişilerin tehlikeli ölçüde sıcağa maruz kaldıkları normalden çok daha sıcak günleri belirleyen bir terim” olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, sıcak dalgalarının ölümcül olabileceğini vurguladı. Bu nedenle özellikle risk gruplarına yönelik tedbirler ve önlemler alınması gerektiğini kaydeden Dr. Şahin, “Sıcak dalganın özellikle 75 yaş üzerinde ölüm riskini artırdığına dair çalışmalar var. Yine kronik hastalıkları olan insanlar da sıcak dalgalarında risk altında. Kalp ve damar hastaları, astım ve KOAH gibi solunum yolları hastalıkları olanlar, böbrek fonksiyonları bozuk olanlar, diyabet gibi hastalıkları olanlar risk altında. Yatağa bağlı hastalar, Alzheimer hastaları da aşırı sıcağa uyum sağlamakta önlem almakta yetersiz kalacakları için özel risk grubundalar. Çocuklar özellikle bir yaş altı çocuklar için çok ciddi tehlikeler söz konusu” diye konuştu.

‘UYARI SİSTEMİ YOK'

Dünya Sağlık Örgütü’nün iklim değişikliği nedeniyle artan sıcak dalgalarının olumsuz etkileriyle baş edebilmek için ulusal eylem planı hazırlanması tavsiyesinin altını çizen Dr. Şahin, “Türkiye’de sıcak dalga uyarı sistemi yok. En kısa zamanda yetkili kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve uzmanlık kuruluşları ve sivil toplumla işbirliği yaparak iller ve bölgeler düzeyinde eylem planı hazırlanması gerekiyor. Sıcak dalga yaşanılacağı dönemlerde halkın mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

Alınacak önlemler

- Evde oda sıcaklığınız gündüz 32, gece 24 dereceyi geçmemeli.

- Sıcaklığı artıran elektrikli aletleri ve aydınlatmayı kapatın.

- Evin serin yerinde uyuyun.

- Mümkünse vantilatör kullanın ama sıcaklık 35 derecenin üzerinde ise sıcağın olumsuz etkisini artırır.

- Evin içerisinde çeşitli yerlerde kaplar içerisinde su bulundurun.

- Klimanın iklim değişikliğini daha da artıracağını unutmayın, sadece gerektiğinde kullanın.

- Dış ortamda mutlaka gölgede kalın.

- Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın.

- Soğuk suyla duş alın.

- Vücuda soğuk kompres yaparak vücut ısınızı düşürün.

- Aşırı fiziksel aktiviteden ve spor yapmaktan kaçının.

- Susamasanız da düzenli olarak su için.

- Sık ve hafif yiyin, yüksek proteinli besinlerden kaçının.

- Çok şekerli sıvılar almayın.

- Kafeinli ve alkollü içecek tüketmeyin.

- Çevrenizdeki yaşlı, kronik hastalığı olan, tek yaşayan insanları ziyaret ederek durumlarını sorun.

- Yakınlarınızda biri sıcak ve kuru cilt, bayılma, sayıklama, bilinç kaybı gibi belirtiler gösteriyorsa hemen ambulans çağırın. Kişiyi soyun, baygınsa yan yatırın, koltuk altlarına ve ensesine soğuk kompres yapın, ağrı kesici ilaç vermeyin. (Milliyet)