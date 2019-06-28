Uzmanlar uyarıyor: Güneş lekelerine dikkat edin!
Yaz güneşinden faydalanmak ve sağlıklı şekilde bronzlaşmak sağlık açısından fayda sağlıyor. ancak uzmanlar yazın meydana gelen güneş lekeleri konusunda önemli bir uyarı yapmayı ihmal etmiyorlar...
Uzmanlar, yazın artan güneş lekelerine karşı uyarı yayınladı.
Açıklamada “Güneş altına kalmak zorundaysanız mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edin. 10:00-16:00 saatleri arasında direkt güneş ışığına maruz kalmayın. Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmeli. Yoğun ve aşırı makyaj cilt gözenekleri tıkar” denildi.