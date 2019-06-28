Uzmanlar uyarıyor: Güneş lekelerine dikkat edin!

Uzmanlar, yazın artan güneş lekelerine karşı uyarı yayınladı.

Açıklamada “Güneş altına kalmak zorundaysanız mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edin. 10:00-16:00 saatleri arasında direkt güneş ışığına maruz kalmayın. Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmeli. Yoğun ve aşırı makyaj cilt gözenekleri tıkar” denildi.