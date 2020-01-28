Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüse çürük dişle yakalanmayın

Çürük dişin vücut direncini düşürdüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, "Dişler arasında bulunan çürük, vücut direncinin düşmesine neden olarak koronavirüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini açık hale getirebilir. AVM´ler başta olmak üzere kamuya açık alanlarda diş fırçalamaktan kaçının. Çünkü ortak alanlarda diş fırçalarken başta coronavirüs, domuz gribi gibi virüslere açık hale gelirsiniz." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, Çin´den yayılıp tüm dünyada korkuya neden olan koronavirüse karşı uyardı. Dr. Münevveroğlu, başta koronavirüs olmak üzere tüm grip çeşitlerinde ağız ve diş hijyeninin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak hastalık esnasında, immün sistemin zayıf düşmesi nedeniyle ağız florasındaki bakteri sayısının arttığını açıkladı.

Dr. Münevveroğlu "Buna bağlı olarak diş etlerinde kanama ve dişlerde ağrı görülebilir; ağrı nedeni ile diş fırçalamanın eksik yapılması, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonlarının artmasına sebep olur. Ayrıca dişler arasında bulunan bir çürük, vücut direncinin düşmesine neden olarak coronavirüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini açık hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

AVM'de diş fırçalamayın

Coronavirüs, domuz gribi gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli diş fırçalamanın önem taşıdığına dikkati çeken Dr. Münevveroğlu, şöyle devam etti: "AVM´ler başta olmak üzere kamuya açık alanlarda diş fırçalamaktan kaçının. Çünkü ortak alanlarda diş fırçalarken başta koronavirüs, domuz gribi gibi virüslere açık hale gelirsiniz. Virüsler ağız yoluyla çok kolay bulaşabilir.

Hastalık süresince kullanılan diş fırçası üzerinde virüs ve bakteriler birikebilir; bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebildikleri için uygun ortamda hastalığa tekrar sebep olabilir. Bu nedenle, bireylerin grip döneminde kullandıkları diş fırçalarını hastalık bittikten sonra yenisi ile değiştirmeleri ve diş macununun fırçaya temas ettirilmemesi önem taşıyor.

Hastalık döneminde, vücuttan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketimi gerekir. Eğer ağız susuz kalırsa kurur ve daha asidik bir hale gelir; bu da diş minesinin aşınmasına ve dişlerde çürük gelişimine sebep olabilir."

DHA