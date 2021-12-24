Egzersiz & Diyet Uzmanlar uyarıyor: Spor yaparken magnezyum eksikliğine dikkat

Uzmanlar uyarıyor: Spor yaparken magnezyum eksikliğine dikkat

Egzersiz & Diyet

Uzmanlar uyarıyor: Spor yaparken magnezyum eksikliğine dikkat

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından düzenli spor alışkanlığı kalp ve damar sağlığının korunmasında rol oynarken, spor sırasında kaybedilen magnezyum mineralinin takviye edilmemesi kas ve kemik problemlerini beraberinde getiriyor.

24 Aralık 2021, Cuma 13:18 Son Güncelleme:
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Düzenli spor yapmak, fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde teşvik eder. Uzmanlar haftada 2-3 gün düzenli spor yapılmasının öneminden bahsediyor. Bununle birlikte özellikle antrenman sonrası hissedilen kas ağrıları sıklıkla akıllara magnezyum eksikliği ihtimalini getiriyor.

Özellikle düzenli egzersiz yapanlar için magnezyumun faydaları saymakla bitmiyor.

Vücut için esansiyel olan ve vücutta sentezlenemediğinden dolayı dışarıdan alınması zorunlu bir mineral olan magnezyum, oksijen kullanımı, kasların kontrolü ve enerji üretimi gibi pek çok konuda rol oynuyor.

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Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, magnezyumun yoğun antrenmanlar esnasında terleme yoluyla vücuttan atıldığını ve bu durumun hem bütünsel sağlığın korunmasında hem de spor performansında olumsuz etki gösterebildiğini söylüyor.

Özellikle düzenli spor alışkanlığı olan kişilerde magnezyum takviyesinin uykusuzluk, kas ağrısı ve fiziksel performans düşüşü gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabileceğini söyleyen Dr. Dedeoğlu, magnezyum takviyelerinin genellikle antrenman sonrası alınmasının tercih edildiğini belirtiyor.

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