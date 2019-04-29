Uzmanlar uyarıyor: Tahini sofranızdan eksik etmeyin

“Tahin, susam tanelerinin kavrulup un haline getirilmesi ve ezilmesiyle elde edilir. Romalı hekm Celsus (İÖ 25) bile "Tıp Üzerine" adlı eserinde susamdan bahsetmektedir.

Ülkemizde halk tıbbında önemli yeri olan susam yağı kabızlık giderici, yanık iyileştirici, boğaz ağrısında tedavi edici, saç güçlendirici ve tok tutucu olarak bilinir

Başta sabun olmak üzere kozmetik endüstrisiyle ecza endüstrisinde de kullanılır

Susamdan elde edilen tahin'in 100 gramında 595 kalori, 54 g yağ, 21 g karbonhidrat ve 17 g protein bulunur.

Susam yağı doymuş, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içerir.

100 gr tahin yetişkin bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin %75'ini, demir gereksiniminin %60'ını, B grubu vitamin gereksiniminin yaklaşık %50'sini karşılar.”

AŞIRI TÜKETİMİ KİLO YAPABİLİR!

“Kahvaltılarda baş tacı edilen tahin-pekmez karışımı çok doğru bir seçimdir. Pekmezin kalsiyum ve demir zenginliğiyle karışan tahin daha da besleyici hale gelir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüketimde aşırıya kaçmamaktır. Kalori yoğunluğu nedeniyle aşırı tüketimi istenmeyen kilo artışları yapabilir.”



