Uzmanlar yanıtladı: Koronavirüs kargo yoluyla bulaşır mı?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 564’e çıkarken virüsün dünya çapında 24 bin 607 kişiye bulaştığı belirtildi. Türkiye’de koronavirüs resmi olarak tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlarda yolcular termal kameralarla taranıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Türkiye'de koronavirüs tanısı olan hasta yok" açıklamasında bulunmuştu. Türk halkının en çok merak ettiği konu ise, Çin’den gelen kargolarla koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağı oldu.

Eminönü esnafı ticareti kısıtladı

Eminönü esnafı dahi, Çin’den mal getirtmek yerine stoktaki ürünleri kullandığını belirtti. ‘Çin malı olmazsa ticaretin devam edeceğini' düşünen Eminönü esnafı, insanların alışverişe temkinli yaklaştığını ve ürünlerin özellikle nereden geldiğini sorduğunu belirtiyor. Peki gerçekten kargoyla bulaşma ihtimali var mı ve bu konuda nasıl önlemler alabiliriz? Kargolarla koronavirüsün bulaşması hakkında, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Sibel Gündeş ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz, merak edilenleri açıkladı.

Çin’den gelen kargolarla koronavirüs bulaşır mı?

Çin’den gelen kargolarla virüs bulaşması iddiası, sosyal medyada hızla yayılan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümüyle ortaya atıldı. 27 yıl önce yayınlanan bölümde, Japonya’da ortaya çıkan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor. Grip olan işçi paketleme sırasında kutunun içine öksürüyor ve virüs bu şekilde ABD’ye taşınıyor.









Koronavirüsün de aynı şekilde bulaşma ihtimali kafaları karıştırıyor. Konu hakkında Prof. Dr. Mesut Yılmaz, şunları söyledi:

Koronavirüs zarflı virüslerden bir tanesi yani dış ortama son derece dayanıksız, kolay ve hızla ölen bir virüs. Çin’den gelen paketlerden bulaşması söz konusu değildir. Çin’den alışveriş yapılabilir. Eminönü esnafının Çin malı satışı durdurması tamamen mevcut durumdaki panik havasıyla ilgili. Bir üründe koronavirüs olmaz, insanda yaşayabilir ve sadece başka bir insana bulaşarak yayılımı sürdürebilir. Şu anda dünyada yapılmak istenen de budur, Çin Wuhan bölgesinde 13 milyon civarı insan karantina altında tutuluyor, insandan insana bulaşmanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Çin’den yarasa ve çeşitli kuşlar gibi canlı hayvan getirilmediği sürece -ki bu zaten yasak- Çin dışına bu virüsün eşyalar aracılığı ile çıkması mümkün değil.

Wuhan

'Cansız yüzeyde uzun süre hayatta kalamaz'

Koronavirüsün yayılabilmesi için canlı bir ortama ihtiyaç duyduğunu belirten Prof. Dr. Sibel Gündeş kargolardan endişe edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor:

Koronavirüsü içeren damlacıklar dağıldığı her yüzeyde tutunur ancak virüs çoğalmak için, bakterilerin tersine, canlı hücre yapısına ihtiyaç duyduğundan, cansız yüzeylerin üzerinde çoğalamaz. Bu yüzden kalabalık nüfusun kullanabileceği bardak, tabak, koltuk gibi yüzeyler temizlenmez ise gün içerisinde virüsü yayabilir. Çin’den diğer ülkelere giden paketlerden endişe edilmemelidir. Virüsün cansız bir yüzeyde, değişen sıcaklıklarda uzun süre canlı kalabilme olasılığı çok düşüktür.

Wuhan

Koronavirüsün bulaştığı düşünülen bir nesne nasıl temizlenmeli?

Varsayalım ki koronavirüs, bardak, tabak veya kullandığımız diğer nesnelerin üzerinde var. Bu durumda virüsü öldürmek için yapılabilecek şeyler hakkında uzmanlar bazı tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Sibel Gündeş, koronavirüsün bulaşmasını önlemenin en iyi yolu bu virüse maruz kalmış yüzeylerden kaçınmak, önleyici eylemleri iyi bilmek ve şüpheli yüzeyleri su-sabun veya uygun bir dezenfektan ile iyi temizlemek olduğunu söylerken, Prof. Dr. Mesut Yılmaz da virüsün alkol gibi yaygın kullanılan dezenfektanlarla çok hızlı bir şekilde öldüğünü belirtiyor.

Ancak uzmanlar, virüsün şu anda ülkemizde görülmediğini bu nedenle korunma ve tedbir alma gibi bir durumları konuşmak için çok erken olduğunun altını çiziyor.

Wuhan

Sosyal medyadaki görüntülere ne kadar itibar etmeliyiz?

Teknoloji çağındayız ve bilgiye en kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Bunun için de en çok interneti kullanıyoruz. Sosyal medyada koronavirüsle ilgili yayılan videolar, insanları paniğe sürüklemekle birlikte bu videoların gerçekliği de merak konusu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla son olarak Google ile iş birliğine gitmiş ve internetten yapılan koronavirüs aramalarında kendilerine öncelik verilmesini sağlamıştı.

Wuhan

Sosyal medyadaki videoların gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulunuyor:

İnternette görülen videolar gerçek değil, hastaların çoğu iyileşiyor. Yolda giderken küt diye ölmek diye bir şey yok. Virüs efekte olan kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gözüküyor. Çoğu da kendi kendine iyileşiyor. Ancak ağır hastaların bir kısmı hayatını kaybediyor.





Sibel Gündeş de koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğinin olduğunu belirtti:

Uzman olmayan kişilerin yüklediği videolar gerçeği yansıtamaz. Sağlık otoritelerinin açıklamalarını yakından takip ediyorum. Bu yönden ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum, lütfen güvenilmez, kanıta dayalı olmayan ve kişisel kanaat içeren yorumlara güvenmeyin.





Koronavirüs normal şartlarda nasıl bulaşıyor?

2019-nCoV koronavirüsü, grip gibi diğer solunum hastalıklarına benzer şekilde insandan insana damlacık yolu ile 2-6 metreye kadar çevreye yayılabilir.

Koronavirüs enfekte olan bir kişiden gelen tükürük veya mukus gibi vücut sıvıları damlacık şeklinde havada ve yüzeylerde öksürme veya hapşırma yoluyla dağılır, iri damlacıklar yüzeylere çökerken, küçük olanlar havada asılı kalır. Bu damlacıklar diğer insanlara doğrudan solunum yolları ile veya enfekte olmuş yüzeylerden elleri ile dokunarak bulaşabilir.

Bilim adamlarına göre, öksürük ve hapşırma ile havaya dağılan damlacık içerisindeki virüsler güneşli ve havadar bir ortamda birkaç saatte ölürken, loş, nemli, karanlık ortamlarda daha fazla canlı kalabilirler.

Çin'de Wuhan'da ilk tespit edilen bir solunum yolu hastalığının ortaya çıkmasının nedeni olarak tanımlanan 2019 Yeni Coronavirus (2019-nCoV) tarafından sergilenen ultrastrüktürel morfoloji.

Virüsler özellikle kağıt, karton gibi gözenekli yüzeylerde uzun süre yaşayamazlar. Birçok virüs konakçı (insan) dışında saatler içerisinde ölüyor.

Budapeşte Liszt Ferenc Havalimanı'ndaki dijital termometreden yolcuların vücut sıcaklığı ölçülüyor.

Yeni koronavirüsün yüzeylerde ne kadar yaşayabildiği henüz bilinmemekle birlikte, diğer virüsler gibi davrandığı düşünülüyor.

Virüslerden korunmak için ne yapılmalı?

Koronavirüsün şu anda tedavisi ve aşısı bulunmuyor. Bilim insanları tedavi bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Sadece koronavirüs değil, kış aylarında birçok virüs çevremizde kol geziyor. Virüslerden korunmak için Prof. Dr. Sibel Gündeş bazı tavsiyelerde bulundu:

-En önemli önleme el temizliği ile mümkündür, bunun için ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkaması yeterlidir.

Öncelikle dışarıda yemek yenilen mekanlarda ve mutfaklarda yemek hazırlamadan önce ve sonra

Yemek yemeden önce

Evde kusma veya ishal olan birine bakım öncesi ve sonrası

Kesik veya yara tedavisinden önce ve sonra

Tuvaleti kullandıktan sonra

Çocuk bezi değiştirdikten sonra

Burnunuzu sildikten, elinize, avucunuza hapşırdıktan, öksürdükten sonra

Bir hayvana, hayvan yemine veya hayvan atıklarına, dışkısına dokunduktan sonra

Çöpe dokunduktan sonra eller temizlenmelidir.

-Sabun ve su bulunmuyorsa, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın. Eller gözle görülür derecede kirliyse daima önce su ve sabun ile yıkanmalı.

-Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza kirli, yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.

-Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

-Hasta olduğunuzda evde kalın.

-Öksürüğünüzü bir mendil ile kapatın ve mendile hapşırın, ardından mendili çöp kutusuna atın.

-Sık dokunduğunuz yüzey ve eşyaları (gözlük, çanta, cüzdan…vs) normal bir temizleme spreyi, dezenfektan mendil veya su-sabun ile silerek temizledikten sonra kullanın.

Mine Bozkurt

mine.bozkurt@posta.com.tr