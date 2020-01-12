Enerji birikiyor

Silivri’de dün yaşanan depremle ilgili uzmanlar şu açıklamaları yaptı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Osman Bektaş: “Buradaki fayın özelliğinden dolayı çok uzun süre bir enerji birikiyor, biriken enerji de bu ölçülerdeki nispeten küçük depremlerle boşalıyor. Silivri’deki 5.8’lik deprem ile aynı.”

Hareket eğilimi var

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Haluk Eyidoğan: “Bugün bir deprem fırtınası başladı. Kuzey Marmara fayının, Şarköy’e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana Marmara fayından uzakta depremler vardı. Çoğu hissedilmeyen depremler yaşandı. Bu deprem, 26 Eylül’deki depremin olduğu yerde. Orada hala hareket eğilimi var. Orası orta Marmara fayının Adalarla Silivri arasında kalan yerin tam ucunda.”

Unutmamalıyız

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış: “5.8’in artçı depremi gibi duruyor. Vatandaşların önlem almayı unutmaması gerekiyor. Deprem olduğunda değil, depremden önce ne yapmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu depremin olağan bir deprem olduğunu söyleyebiliriz.”

Ev sağlamsa korkma

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör: “Bundan yola çıkarak, ‘Büyük deprem geliyor’ diyemeyiz. 4.7 büyük bir deprem değil. Hep söylüyoruz. Eviniz sağlamsa depremden korkmayın.”

Tehlikeli fayda

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Büyük deprem beklediğimiz bir kolda. Bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı.”