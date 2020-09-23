Beden Sağlığı Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Maalesef işe yaramıyor

Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Maalesef işe yaramıyor

Beden Sağlığı

Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Maalesef işe yaramıyor

Japonya’da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, corona virüse (Covid-19) karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu duyuruldu.

23 Eylül 2020, Çarşamba 22:20 Son Güncelleme:
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Japonya´nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi´nde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100’ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

"Maalesef işe yaramıyor"

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, "Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli" dedi.

DHA

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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