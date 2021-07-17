Uzmanlardan flaş çift doz aşı ve tatil uyarısı geldi!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 570 milyon dozu aştı. Türkiye’de ise uygulanan toplam aşı sayısı 62 milyonu geçti. Tatilde tedbirli olunması uyarısında bulunan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, (TÜSAD) uzun bayram tatiline çıkanlara çift doz aşı olmalarını salık verdi.

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan, çift doz aşılamanın tamamlanmasının virüsün varyantlara karşı daha çok koruyacağını ve toplumsal bağışıklığı arttırarak hastalanma riskini azaltacağını söyledi. “Aşı ayrıca bulaş riskini aza indirgeyecektir” diyen Turan, "Sağlıklı ve mutlu bir tatil süreci geçirmemiz için, çift doz aşımızı yaptırmalı, maske, mesafe, hijyen kurallarına da mutlaka uymalıyız” diye konuştu.

Tatil yeri seçiminde daha sakin ve izole yerleri tercih edilmesiyle riskin azaltılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan, dikkat çeken şu önerilerde bulundu:

“Delta varyantı, şu ana dek tanımlananlar içerisinde en hızlı ve kolay bulaşabilen varyant. Bu nedenle yurt dışından gelen turistlerin çoğunlukta bulunduğu, kalabalık otel ve konaklama yerleri Kovid-19 açısından riskli ortamlar olabilir.

Bu tür tatil yerlerine gidilirse, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Kalabalık havuzlara girilmemesi ve havuz/deniz içerisinde sosyal mesafenin korunması koruyucu olacaktır. Kalabalık otel ve konaklama yerleri Kovid-19 açısından riskli ortamlar olabilir.

Tatil yerinde kapı kolları, şezlonglar ve havlular bulaş açısından risk unsuru olabilir. Sık sık ellerin yıkanmak riski azaltacaktır.” Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-CoronoVac 3’üncü doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi’nde başladığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2’nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını belirterek, “Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz” dedi. Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

AŞI EĞİTİMİN TEMİNATI OLACAK

Öte yandan üniversitelerde gözler yeni döneme çevrildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla yüz yüze başlaması beklenirken, üniversitelerin aşı olmayan öğrencilere yönelik olarak alacağı kararlar merak konusu.

Pandemi süresince üniversitelerin açılması için sosyal medya aracılığıyla gündem oluşturan gençlerin heyecanı, Türkiye’nin aşı tablosuna henüz yansımadı. 18-25 yaş grubunda yapılan aşılama çalışması, diğer yaş gruplarına göre daha geride seyrediyor. Sağlık Bakanlığı’nın ise gençlere aşı olmaları için çağrıları sürüyor.

Gençlere aşı olmaları için üniversitelerden de çağrı gelmeye başladı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine mesaj göndererek, aşı olmalarını istedi. Rektörlük tarafından SMS yoluyla gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili öğrencimiz; Kovid-19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin de teminatı olacak aşı, kendimizi, sevdiklerimizi korumanın tek yolu.” Diğer yandan Ankara’daki bazı devlet üniversitelerinin, eylülde yapmayı planladıkları mezuniyet törenlerinde aşı şartı arayacağı belirtiliyor.

BAKANLIK YENİ GENELGE YAYINLADI

Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık hizmetlerinin Kurban Bayramı'nda kesintiye uğramaması için yayımladığı genelgede, Kovid-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle, ekip anlayışı içinde görev yapmaları gerektiğine işaret edildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı video da paylaşıldı. Videoda, sosyal mesafe kuralına uyulması ve yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle "hastaneye yatış sayılarının korkutucu seviyelere ulaşabileceği" uyarısı yapıldı. İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi olan Prof. Chris Whitty, Bilim Müzesince düzenlenen bir webinarda, ülkesindeki Kovid-19 salgınının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Whitty, ülkesinin Kovid-19 salgınında henüz kritik safhayı atlatmadığına işaret ederek, halkın 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasına dikkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Hastanelerde Kovid-19 hasta sayısının her 3 haftada 2'ye katlandığını ve bu eğilimin devam ettiği takdirde "oldukça korkutucu sayılara" ulaşabileceğine dikkati çeken Whitty, şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırtıcı ve hızlı şekilde başımızın belaya girebileceği gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda henüz çığırından çıkmış değiliz.

Aşı programı, ilaçlar ve daha birçok şey sayesinde çok daha iyi durumdayız." İngiltere'de 14 Temmuz'da 42 bin 302 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna işaret ederek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.



