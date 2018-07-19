Uzmanlardan gebelere 'bel ağrısı' uyarısı

Gebelik döneminde anne adaylarının sık yaşadığı şikayetlerden birinin de bel ağrıları olduğunu belirten Fizik Tedavi Uzmanı Yılmaz Sarıoğlu "Hamilelerde bel ağrısı görülme olasılığı yüzde 40-60 oranındadır. Ağrıların büyük bölümü beşinci ve yedinci aylarda yaşanır. Gebelerde artmış bel çukurluğu, bel çevresindeki eklem bağlarında gebelik hormonlarına bağlı gevşeklik, rahmin ağırlığı, ağır bebekler, zayıf gövde kasları, damar ve sinir basıları gibi birçok faktör gebelerde bel ve bacak ağrısına neden olabilir. Gebelikte bel ağrısına neden olan en önemli faktör eklemleri bir arada tutan bağlardaki esneklik, uzama, zayıflama ve dengesizliklerdir" diyerek hamilelik sürecinde yaşanan bazı ağrıların normal olduğunu ancak bunun kararını hekimlerin verebileceğini söyledi.

'FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN'

Normalde bel ve bacak ağrısına neden olan fıtıkların, gebelikten dolayı bel ağrısı yapabildiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yılmaz Sarıoğlu, "Bunun en önemli nedeni gebelikte karın kasları ve sırt kasları arasındaki dengenin bozulmasıdır. Gebelik süresindeki giderek artan beldeki çukurlaşma normalde ağrı hissi vermeyecek düşük fıtıkların bile sinirleri sıkıştırmasına ve ağrıya neden olur. Gebelerde bacak ağrısı sinir köklerine direkt basıya veya yansıyan ağrılara bağlı olarak gelişir. Ayrıca sinirlere olan baskılar sonucu sinirlerin beslenememesine bağlı ağrılar da görülebilir. Gebelik döneminde oluşan bel ağrısı tedavisi doktor kontrolü altında uygulanan fizik tedavi rehabilitasyonu ve istirahat ile tedavi edilmeye çalışılır. Ancak sağlıklı bir gebelik ve doğum için uygun fiziksel aktivitelerin yapılmasını öneriyoruz. Bu durum hem aşırı kilo almayı önleyeceği gibi hem de doğumu da kolaylaştırır" diye konuştu.



