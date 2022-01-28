Fazla kilolarınızdan kurtulmaya karar verdiyseniz, kilo vermek için öneriler tam size göre! İdeal kilonuza ulaşmak ve özellikle sonrasında verdiğiniz kiloları koruyabilmek için uzman önerilerine kulak vermeniz gerekir. Bilinçsizce yapılan diyetler ve hızlı kilo alıp vermek bir çok zararı yanında getirir; çeşitli hastalıkları tetikleyebileceği gibi, metabolizmanıza zarar verebilir ve her seferinde daha zor kilo vermeye başlamanıza neden olur.

Bu nedenle uzmanların hepsinin ortak düşüncesi; diyetlerle yapılan kısa vadeli planlar yerine, beslenme düzeninde yapılacak köklü değişiklikler yapmak gerektiğidir.

Hemen gözünüz korkmasın! Ufak adımlarla başlayarak hızlı sonuçlar almanız mümkün.

KİLO VERMEK İÇİN ÖNERİLER

Kilo vermenin temelinde, besinler aracılığıyla aldığınız kalorilerden daha fazlasını harcayabilmelisiniz. Bu o kalorilerin vücudunuzda fazla kilolara dönüşmeyeceği anlamına gelir ve harcadığınızdan daha az kalori alarak vücudunuzdaki yağ depolarının azalmasını sağlarsınız.

Harcadığınız kaloriler ile aldığınız kaloriler arasında 7000 kalorilik fark olduğunda ise yaklaşık 1 kilo almış veya duruma göre 1 kilo vermiş olursunuz.

Merak etmeyin, bunun için kalorilerinizi tek tek saymanıza gerek yok.

Siz bedeninize ve yaşam şeklinize uygun beslenme sistemini oturttuğunuzda metabolizmanız devreye girerek hızla sizin için ideal olan kiloya ulaşmanız adına çalışmaya başlayacaktır. Uzmanlardan derlediğimiz kilo vermek için öneriler tam da bu noktada gerçekten kalıcı olarak kilo vermek isteyen kişiler için oldukça faydalı olacaktır.

KOLAY KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Güzel haber! Evet elbette mümkün. Tabi kolaydan anladığınıza göre de çok değişse de kilo vermeyi kolaylaştırmak için gerçekten yapabileceğiniz şeyler var.

Özel bazı durumlar haricinde temelde çeşitli alışkanlıklarımız nedeniyle ortaya çıkan kilo problemi, onları değiştirdikçe sorun olmaktan çıkar. Bu sevdiğiniz yiyecekleri kısıtlamanız anlamına gelse de, onlardan mahrum kalmanız gerektiği anlamına gelmez.

Kolay kilo vermek için öneriler arasında, açlık hissini bastıran, tok tutan yiyeceklere yönelmek, sindirim sisteminizin doğru çalışmasını sağlamak, metabolizmanızın hızlanmasını ve vücudun yağ yakma kapasitesini artırmak gibi sizi bu süreçte gerçekten rahatlatacak ve işinizi kolaylaştıracak yöntemler var.

Burada elbette en önemli konu, kilo alıp vermenin sisin için ne kadar zararlı olabileceğini anlamak ve kilolarınızla ilgili sorundan tek seferde ve en doğru şekilde kurtulmaya karar vermektir.

Peki, Uzmanlar ne diyor? İşte kilo vermek için öneriler





UZMANLARDAN KİLO VERMEK İÇİN ÖNERİLER

Kilo vermek için öneriler, dünyanın dört bir yanından beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin kilo yönetimi için önem verdiği ipuçlarından oluşur. Uzmanların görüşlerini beslenme ve yaşam biçiminize adapte ettiğiniz sürece sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve bir daha almamak mümkün!

AÇLIĞI YÖNETMEK

Diyetisyen Nicole Hopsecger'in danışanlarıyla paylaştığı ve en önem verdiği konu "Açlığı yönetmek"

Hangi diyeti seçerseniz seçin - ve birçok farklı diyet kilo vermenize yardımcı olabilir - çok aç olduğunuz için pes etmeyin.

"Açlık, kalorileri azaltmaya normal bir tepkidir. Daha az yediğinizde, yağ hücreleriniz daha fazla açlık hormonu salgılar ve bu da iştahınızı artırır” diyor Hopsecger. "Yüksek proteinli, yüksek lifli yemek planları açlığınızı ve iştahınızı kontrol etmek için en iyisidir."

Kahvaltıda beyaz ekmek, simit, kek veya çörek gibi işlenmiş karbonhidratları, yumurta gibi yüksek proteinli/yüksek lifli gıdalarla veya chia tohumları ve çileklerle karıştırılmış Yunan yoğurduyla değiştirin. Daha dolgun ve daha uzun süre kaldığınızı göreceksiniz.

PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ

Genel olarak uzmanların hepsinin, kilo vermek için önerileri arasında protein alımı yer alıyor. Uzmanlar, yeterli miktarda protein yemenin kilo kaybı için çok önemli bir besin maddesi olduğu konusunda hemfikirdir, çünkü sadece tok hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuz bu makro besini metabolize ederek karbonhidrat veya yağdan daha fazla kalori yakıyor.

Beslenme Uzmanı Jill Weisenberger, "İnsanların iştahlarını yönetmelerine yardımcı olacak en iyi şeylerden biri, proteinlerini üç öğüne oldukça eşit bir şekilde yaymaktır" diyor. "Her öğünde yaklaşık 25 gram protein öneriyorum çünkü protein tokluğa yardımcı oluyor. Ve aynı derecede önemli, kas sentezini uyarmak için gerekli."

Weisenberger, kilo kaybı sırasında yağ ile birlikte kas kaybetmenin de çok kolay olduğunu ekliyor. Yeterli protein yemek, bunun olmasını önlemeye yardımcı olabilir - ve bu önemlidir, çünkü kas yağ dokusundan daha fazla kalori yakar.

GERÇEKÇİ OLMAYAN DİYETLER

Çok daha kısıtlayıcı diyetlerin sorunu, örneğin karbonhidratlar gibi tüm besin gruplarını kesmenin gerçekçi bir şekilde sonsuza kadar bağlı kalabileceğiniz bir şey olmamasıdır. Bu, kaçınılmaz olarak diyetten çıktığınızda, verdiğiniz kiloları geri alacağınız anlamına gelir. Aslında, daha önce kendinizi yoksun bıraktığınız yiyeceklere diyetiniz bittikten sonra aşırı düşkünlük yaşamanız olasıdır.

Diyetisyen Silvia Carli, tüm besin gruplarını dışlayan diyetlerden uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyor. Bunun yerine, farklı gıdaların besin değeri konusunda eğitim almanızı tavsiye ediyor. Belirli yiyeceklerin ve besinlerinin enerji seviyenizi, açlık seviyenizi ve metabolizmanızı nasıl etkilediğini ne kadar çok anlarsanız, kilo verme yolculuğunuzu destekleyen akıllı seçimler yapmaya o kadar hazır olursunuz.

GÜNDE 3 BARDAK SEBZE

Sebze alımınızı artırmak, kilo kaybını desteklemek ve kilo probleminden ömür boyu kurtulmak için edinmeniz gereken en önemli alışkanlıklardan olabilir. Aynı zamanda kalorisi ve yağı çok düşük olan bu besleyici, yüksek lifli gıdalarla midenizi doldurduğunuzda, daha az sağlıklı bir şekilde aşırıya kaçma olasılığınız daha düşüktür

Kilo vermek için öneriler arasında Beslenme Uzmanı Melody Sayers'e kulak verin.

Sayers'a göre burada çeşitlilik çok önemlidir. Bu nedenle, "gökkuşağını yemek" için kendinize meydan okuyun ve tabağınıza birkaç farklı sebze türü ekleyin ve marketten ürün almak için alışveriş yaparken düzenli olarak değiştirin.

Sayers, "Bunun nedeni, farklı renkli sebzelerin farklı mikro besinler içermesidir" diyor. "Örneğin, koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum, demir ve K Vitamini sağlarken havuç ve tatlı patatesler A Vitamini bakımından yüksektir."

Porsiyon boyutlarına gelince , Sayers, her öğünde en az yumruğunuzun büyüklüğünde bir sebze yığınını hedeflemeniz gerektiğini söylüyor.

MAKSİMUM DUYURUCU GÜÇ

Diyetisyen Marissa Meshulam'a göre dengeli bir kahvaltı , maksimum doyurucu güç için hem protein hem de lif kaynağına sahip olmak anlamına gelir. Sadece karbonhidrat tüketmek (örneğin, mısır gevreği, kızarmış ekmek veya simit) kan şekerinizi hızla yükseltir ve sonra hızla acıkmanıza yol açar, diyor.

Bunun yerine, lif açısından zengin bir karbonhidrat (yulaf ezmesi veya filizlenmiş tam tahıllı ekmek gibi) seçerek başlayın ve protein (fındık, yumurta veya yağsız süzme peynir gibi) ekleyerek seviyenizi yükseltin.

İdeal olarak, Meshulam kahvaltı saatinde yaklaşık 20 gram protein hedeflemenizi önerir.

Lif bakımından zengin gıdalar yemek, sindirim sürecini yavaşlatmaya ve mide boşalmasını azaltmaya yardımcı olacak ve sizi daha uzun süre tok hissetmenizi ve daha az yemek yemenizi sağlayacaktır.

Bu, bir kalori açığı hedefliyorsanız, genel alımınızı izlerken özellikle önemlidir. Yüksek lifli gıdalar arasında baklagiller ve mercimek, birçok sebze ve meyve bulunur.

KİLO VERMEK BİRAZ PLAN GEREKTİRİR

Weisenberger, "Önceden düşündüğümüzde daha iyi kararlar verme eğilimindeyiz" diye hatırlatıyor ve kilo vermek için planlama yapmanın çok etkili olduğundan , bu nedenle, yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı mümkün olduğunca planlamanızı şiddetle tavsiye ediyor.

Her zaman seçebileceğiniz üç ila beş kolay atıştırmalıktan oluşan bir liste oluşturun, böylece öğleden sonra acıktığınızda en uygun olanı yemek için çaba harcamazsınız. Özel bir yemeğe gideceğiniz zaman kaç içki alacağınıza, diyetinizi ne kadar bozacağınıza ve sonra bunu nasıl tolare edeceğinize karar verin ve planınıza sadık kalın.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN BAZI İPUÇLARI

Kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltıyı atlamak kilo vermenize yardımcı olmaz. Temel besin maddelerini kaçırabilir ve aç hissettiğiniz için gün boyunca daha fazla atıştırma yapabilirsiniz.

Kahvaltıyı atlamak kilo vermenize yardımcı olmaz. Temel besin maddelerini kaçırabilir ve aç hissettiğiniz için gün boyunca daha fazla atıştırma yapabilirsiniz. Düzenli yemek yiyin: Gün içinde düzenli zamanlarda yemek yemek, kalorileri daha hızlı yakmaya yardımcı olur.

Gün içinde düzenli zamanlarda yemek yemek, kalorileri daha hızlı yakmaya yardımcı olur. Bol meyve ve sebze yiyin: Meyve ve sebzelerin kalorileri ve yağları düşüktür ve lifleri yüksektir – başarılı kilo kaybı için 3 temel bileşen. Ayrıca bol miktarda vitamin ve mineral içerirler.

Meyve ve sebzelerin kalorileri ve yağları düşüktür ve lifleri yüksektir – başarılı kilo kaybı için 3 temel bileşen. Ayrıca bol miktarda vitamin ve mineral içerirler. Daha aktif olun: Aktif olmak, kilo vermenin ve onu uzak tutmanın anahtarıdır. Egzersiz, sağlığa pek çok yarar sağlamanın yanı sıra , yalnızca diyetle kaybedemeyeceğiniz fazla kalorileri yakmanıza yardımcı olabilir.

Aktif olmak, kilo vermenin ve onu uzak tutmanın anahtarıdır. Egzersiz, sağlığa pek çok yarar sağlamanın yanı sıra , yalnızca diyetle kaybedemeyeceğiniz fazla kalorileri yakmanıza yardımcı olabilir. Bol su için: İnsanlar bazen susuzluğu açlıkla karıştırırlar. Gerçekten ihtiyacınız olan şey bir bardak su olduğunda, fazladan kalori tüketebilirsiniz.

İnsanlar bazen susuzluğu açlıkla karıştırırlar. Gerçekten ihtiyacınız olan şey bir bardak su olduğunda, fazladan kalori tüketebilirsiniz. Yüksek lifli yiyecekler yiyin: Bol miktarda lif içeren yiyecekler, kilo vermek için mükemmel olan tok hissetmenize yardımcı olabilir. Lif yalnızca meyve ve sebze , yulaf, kepekli ekmek, kahverengi pirinç ve makarna ve fasulye, bezelye ve mercimek gibi bitkilerden elde edilen yiyeceklerde bulunur

Bol miktarda lif içeren yiyecekler, kilo vermek için mükemmel olan tok hissetmenize yardımcı olabilir. Lif yalnızca meyve ve sebze , yulaf, kepekli ekmek, kahverengi pirinç ve makarna ve fasulye, bezelye ve mercimek gibi bitkilerden elde edilen yiyeceklerde bulunur Gıda etiketlerini okuyun: Gıda etiketlerini nasıl okuyacağınızı bilmek, daha sağlıklı seçenekler seçmenize yardımcı olabilir.

Gıda etiketlerini nasıl okuyacağınızı bilmek, daha sağlıklı seçenekler seçmenize yardımcı olabilir. Daha küçük bir tabak kullanın: Daha küçük tabaklar kullanmak, daha küçük porsiyonlar yemenize yardımcı olabilir.

Daha küçük tabaklar kullanmak, daha küçük porsiyonlar yemenize yardımcı olabilir. Yiyecekleri yasaklamayın : Kilo verme planınızdaki yiyecekleri, özellikle de sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamayın. Yiyecekleri yasaklamak, yalnızca onları daha çok istemenize neden olur. Günlük kalori ödeneğiniz dahilinde kaldığınız sürece, ara sıra yapılan ikramın tadını çıkarmamanız için hiçbir neden yoktur .

: Kilo verme planınızdaki yiyecekleri, özellikle de sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamayın. Yiyecekleri yasaklamak, yalnızca onları daha çok istemenize neden olur. Günlük kalori ödeneğiniz dahilinde kaldığınız sürece, ara sıra yapılan ikramın tadını çıkarmamanız için hiçbir neden yoktur . Abur cubur stoklamayın: Caziplikten kaçınmak için evde çikolata, bisküvi, cips ve şekerli gazlı içecekler gibi abur cubur stoklamayın. Bunun yerine meyve, tuzsuz pirinç kekleri, yulaflı kekler, tuzsuz veya şekersiz patlamış mısır ve meyve suyu gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.











