Uzmanlardan uyarı: 6 aydan önce bebeğinize su vermeyin

Bununla birlikte, bebeklerde su zehirlenmesi vakaları oldukça fazla ve bir anne, 11 aylık kızı Emily'nin başından geçen korkunç deneyimi Facebook üzerinden paylaştı.

"Su zehirlenmesi gerçekten çok kolay gerçekleşebilen bir şeymiş! Şu an sudan zehirlenen 11 aylık minik bebeğim ile ilgileniyorum. Tedavi gereği ek oksijen tüketmesi gerekiyor ancak ona bunu sağlamakta güçlük çekiyorum" Katie Gorter, konu ile ilgili Facebook’ta bu açıklamalarda bulundu ve ekledi: “Dün, musluk suyunu içebileceğini keşfetti. Başta bu konu üzerinde fazla düşünmedim. Yanına gittiğimde sürekli kustuğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini gördüm. Daha sonra bebeğimi aceleyle acil servise yetiştirdim. İnanılacak gibi değildi, çok korktum! Midesine o kadar su dolmuştu ki artık ciğerleri sıkışıyordu.”

Katie, küçük bebeği Emily gibi hatta ondan daha büyük bebeklerin bile su zehirlenmelerine karşı savunmasız olduklarını ve ebeveynlerin ne kadar su tüketildiğine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek konu hakkında tüm ailelere uyarıda bulundu.

Neyse ki, küçük Emily annesi tarafından acile kaldırıldıktan sonra kusması durdu ve şimdi çok daha iyi durumda.

Mayo Clinic'te diyetisyen olan Katie Zeratsky, “Su zehirlenmesi, kısa sürede çok fazla su tükettiğiniz için kan seviyenizdeki sodyum seviyelerinin düşmesi ile bu şekilde trajik bir durum yaratıyor” dedi ve ekledi: “Fazla su tüketiminden ötürü zehirlenmek aslında yetişkinlerin bile dikkat etmesi gereken olası bir durumken bir bebek açısından bu çok daha fazla tehlike arz eder çünkü bebekler cüsseleri gereği yetişkinlere göre daha kolay bir şekilde sudan boğularak yaşamlarını yitirebilirler. Bu yüzden bebeklerimizin sağlığı için önlemi elden bırakmamalı, ebeveynler olarak bu tarz konularda son derece dikkatli davranmalıyız.”



