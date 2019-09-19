Uzmanlardan uyarı: Tavuklarınızı öpmeyin, evinize almayın ABD'de can alan Salmonella virüsüyle ilgili bir araştırma yapıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, bu virüsü kapan kişilerin büyük bir kısmı kümes hayvanlarıyla temas içinde…