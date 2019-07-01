Manisa'da Kavaklıdere Mahallesi’nde üzüm bağını traktörle süren M.İ. (39), bugün saat 12.45 sıralarında, sert bir cisimle karşılaştı. Cismin etrafını temizleyen M.İ., top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi için muhafaza altına aldı. Merminin yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

DHA