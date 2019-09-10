Üzüm nasıl kurutulur, kuru üzüm nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Yaz kış hamur işlerine, kek veya kurabiyelere eklenen kuru üzümün evde yapıldığını merak edenler birazdan vereceğimiz bilgilere bayılacak. Kışın afiyetle yiyebileceğiniz kuru üzümü evinizde hazırlamak artık çok kolay. Kuru üzüm nasıl yapılır, üzüm nasıl kurutulur sorularının cevapları haberimizin detaylarında. İşte kuru üzüm nasıl yapılır sorusunun adım adım açıkladığımız cevapları.

ÜZÜMLERİ YIKAYIN

Üzümleri ilk olarak saplarından ayırın. Ve bol suyun içerisinde iyice yıkayın. Üzümleri iyice yıkayıp temizlediğinizden emin olun. Sonrasında temiz bir havlu ile üzümlerinizi kurutun.

DELİKLİ HAVA ALACAK BİR TEPSİYE KOYUN

Üzümleri fırın tepsisine eşit şekilde dağıtın ve üzerini örtün. Tahta, hasır, bambu tepsilerine koyabilirsiniz. Üzümleri, tepsideki birbirlerine dokunmayacakları şekilde yayınız. Üzümleri örtmek için bir mutfak havlusu kullanın. [2]

• Mutfak havlusu kullanmak istemiyorsanız, üzümlerinizi örtmek için bir yastık kılıfı da kullanabilirsiniz.

• Örtünüz, böceklerin kurumuş olduğu üzümlerden uzak tutulmasında da etkili olmalıdır.

• Üzümleri örtmek için kullandığınız her şeyin rüzgarda uçup gitmeyeceğinden emin olun. Kapağınız nispeten hafifse, köşelerinde tartmanız gerekebilir.

SICAK VE KURU HAVALARDA DIŞARI KOYUN

Sıcak ve kuru havalarda tepsiyi güneşte dışarıya yerleştirin. Tepsiyi gün boyunca bol miktarda güneş ışığı alacağı bir yere koyun. Onları yalnızca ılık ve kuru havalarda kurutun; iklim ne kadar sıcak ve kuru olursa, üzümleriniz o kadar kolay kurur.

Tepsinizi bulutlu, serin veya özellikle nemli havaya çıkarırsanız, üzümlerin kuruması daha uzun sürebilir (hatta tamamen çürüyebilir). Hava güneşliyken, nem çok yüksek olmadığında tepsinizi dışarıda tutmayı hedefleyin.

Bölgeniz gece sisli veya nemli ise, tepsiyi günün sonunda içeri alın ve ertesi sabah tekrar dışarıya koyun.

Üzümlerin, çeşitli hava koşullarına ve ne kadar nemli olduklarına bağlı olarak yeteri kadar kuruması için 96 saat sürebilir. Ancak en az 3 gün dışarıda bırakılmalıdır. Üzümlerin iki tarafının da güneşe maruz kaldığından emin olmak için üzümleri günde iki kez çevirin.

3 gün sonra, yeterince kuru olup olmadıklarını görmek için üzümün 1 veya 2'sinde bir tat testi yapmaktan çekinmeyin. İsteğinize uygunsa, devam edin ve onları içeri alın. Eğer yeterince kuru değillerse, bir gün daha bırakın.

Üzümleri 5 güne kadar güneşte bırakabilirsiniz, ancak bundan daha uzun süre dışarıda bırakmanız faydalı olmayacaktır.

CAM KAVANOZDA SAKLAYIN

Üzüm kuru üzüm haline geldikten sonra, tepsiyi içine alın ve kuru üzümleri hava geçirmez bir kaba koyun. Kabı serin bir yerde saklayın veya soğutun.

FIRINDA ÜZÜM KURUTMA

FIRINI ÖNCEDEN ISITIN

Bu sıcaklık, yaklaşık 4 saat içinde üzümleri kuru üzüm haline getirmenize olanak sağlar. Kuru üzümleri daha yavaş pişirmeyi tercih ediyorsanız, fırını (66 ° C) ayarlamayı tercih edebilir ve üzümlerinizi yaklaşık 36 saat boyunca pişirebilirsiniz. Fırın sıcaklığınızı 225 ° F (107 ° C) 'ye ayarlayın ve yaklaşık 15 dakika boyunca ön ısıtmaya bırakın.

ÜZÜMLERİNİZİ YIKAYIN, SAPLARINDAN AYIRIN

Üzümlerinizi saplarından ayırıp bol su içerisinde yıkayın.

Üzümlerinizi fırın tepsisine yayın

Fırın tepsisini çok hafif yağlayın. Sonra üzümleri sıkışmayacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

ÜZÜMLERİNİZİ 4 SAAT BOYUNCA BÜZÜŞENE KADAR PİŞİRİN

Kuru üzümlerin çoğunlukla kurumasını ama hala biraz dolgun olmasını istiyorsunuz herhangi bir aksaklığı önlemek için pişirme işlemi sırasında birkaç kez kontrol edin. Üzümleri, eğer yeterince kurumuşsa, 4 saatten kısa bir süre sonra çıkarmakta serbestsiniz.

Kuru üzümleri fırından çıkarın ve soğumalarını bekleyin.

Kuru üzüm yeterince kuruduktan sonra, dikkatlice fırından çıkarın ve en az 30 dakika soğumalarını bekleyin.

Kuru üzümlerinizi kapalı bir kapta saklayın ve soğutun

Kuru üzüm tamamen soğuduğunda, saklamak için sızdırmaz bir hava geçirmez kapta aktarın.



